Santander suma a Verti a su oferta de seguros de auto para acelerar su crecimiento

Banco Santander ha incorporado a Verti, la compañía aseguradora digital del Grupo Mapfre, a su oferta de seguros en el ramo auto en el marco de su acuerdo de bancaseguros con la firma presidida por Antonio Huertas.

Con este lanzamiento, el banco amplia las opciones disponibles para sus clientes en motor, uno de los segmentos en los que Santander identifica "un mayor potencial de crecimiento".

En este sentido, Verti se suma a la actual oferta de seguros de auto de Santander Mapfre, que cuenta con tres gamas de contratación y distintas modalidades de cobertura. "La incorporación de esta nueva propuesta permitirá a Santander llegar a un espectro más amplio de clientes y ofrecerle nuevas alternativas a la hora de asegurar su vehículo", han argumentado desde la entidad financiera presidida por Ana Botín.

Respecto al trabajo de Verti, el banco cántabro ha detallado que la aseguradora digital basa su modelo de negocio en el uso de la tecnología para ofrecer soluciones "ágiles y adaptadas a las necesidades de sus clientes", con una propuesta centrada en la "simplicidad, la transparencia y la flexibilidad". En cuanto a los productos, la oferta de Verti incluye seguro 6Ruedas, CuentaKms o Verti Driver, entre otros.

Santander tiene como objetivo acelerar su crecimiento en seguros de auto. Para ello, el banco está desarrollando distintas iniciativas dirigidas a impulsar la contratación y reforzar su propuesta, entre las que se enmarca ahora la incorporación de Verti.

En cifras, al cierre del primer semestre Santander Mapfre contaba ya con 260.000 pólizas, de las que 152.000 correspondían a seguros de auto.