Helvetia Caser refuerza su apuesta por los 'seniors' con un nuevo seguro de recuperación y cuidados personalizados

Helvetia Caser ha lanzado un nuevo seguro dirigido a personas mayores de 65 años que ofrece un plan de cuidados personalizado tras un accidente.

El nuevo producto, llamado Caser MiRecuperación, combina "la protección aseguradora con la experiencia asistencial de Caser Residencial, facilitando el acceso a cuidados especializados y adaptados a cada situación", ha detallado la compañía.

En concreto, el nuevo servicio ofrece un plan de recuperación personalizado para apoyar la recuperación tras una fractura, una pérdida funcional o una quemadura de hasta tercer grado, adaptando la asistencia a las necesidades de cada asegurado.

El plan puede incluir servicios como fisioterapia y rehabilitación, ayuda a domicilio para actividades cotidianas, acompañamiento o vigilancia nocturna, así como estancias temporales en centros residenciales.

La solución aseguradora permite ofrecer cuidados, tanto en el propio domicilio del asegurado como en los centros de la red de Caser Residencial, en función de las necesidades de cada caso.

Cuidados personalizados

La aseguradora ha remarcado que "Caser MiRecuperación representa una evolución del seguro de accidentes tradicional, al transformar la indemnización económica en servicios de cuidados personalizados que acompañan al asegurado durante todo el proceso".

"Caser MiRecuperación es un ejemplo de cómo nuestros servicios aportan un valor real y diferencial al negocio asegurador. Este nuevo seguro nos permite conectar de forma natural nuestra capacidad aseguradora con la experiencia y los cuidados que prestamos desde Caser Residencial, ofreciendo una solución que responde a las necesidades reales de las personas durante su recuperación", ha subrayado Mario Abajo, CEO de Servicios de Helvetia Caser.

El producto estará disponible para personas de entre 65 y 80 años que residan en zonas próximas a un centro de la red de Caser Residencial y se comercializará a través de la red de agentes procedentes de Caser.