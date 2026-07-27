Patricia Ayuela (Línea Directa) atribuye el crecimiento de clientes al avance de la inteligencia artificial

La consejera delegada de Línea Directa, Patricia Ayuela, ha atribuido la mejora de los resultados y el crecimiento de clientes durante el primer semestre del año al impulso de la inteligencia artificial, la eficiencia operativa y el fortalecimiento de la marca.

"El motivo de este crecimiento no es otro que nuestra marca cada vez es más atractiva. La eficiencia trasladada en forma de mejor calidad y mejores precios a los clientes se está reflejando en un incremento de la capacidad comercial. Somos capaces de vender más y además somos capaces de fidelizar mejor a nuestra cartera, los clientes que vienen a Línea Directa deciden quedarse con nosotros", ha manifestado la directiva en la rueda de prensa de presentación de resultados semestrales.

Asimismo, ha destacado que la mejora del ratio de gastos viene impulsada por el "enorme avance tecnológico" que está acometiendo la compañía.

La ejecutiva ha argumentado que durante los seis primeros meses del año han registrado casi 16 millones de accesos a sus activos digitales, lo cual supone un crecimiento de un 14% frente al mismo periodo del año anterior y casi el doble de la cifra de crecimiento de la cartera de clientes.

Ayuela ha precisado que el 67,9% de las consultas de los usuarios han sido resueltas por la Inteligencia Artificial (IA). La tecnología ha alcanzado un 100% acierto en las respuestas y cero segundos de espera.

Perspectivas

De cara a los próximos meses, la directiva ha adelantado que la firma está llevando "la IA a la voz" y espera escalar con ella "mucho más deprisa" que hasta ahora. No obstante, ha matizado que está llevando a cabo el proceso con "un enorme cuidado", para preservar "ese 100% de acierto y, por supuesto, esos cero segundos de espera".

"Todo esto nos lleva a una rentabilidad para nuestros accionistas superior al 23,3% y un ratio de solvencia muy sólido, del 196,3%", ha recordado.

Respecto al resultado financiero, que empeoró sus cifras un 1,8% respecto a los seis primeros meses de 2025, hasta los 21,82 millones de euros, la consejera delegada ha expuesto que la compañía cuenta con uno de sus edificios en renovación, por lo que no dispone de las rentas por alquileres durante todo este año 2026.

Al excluir ese impacto de las rentas inmobiliarias, la CEO ha aseverado que el resultado neto de las inversiones creció un 5,2% frente al año 2025, hasta alrededor de 23,4 millones de euros.

Así, la directiva ha expuesto que su puesta en marcha responde a la estrategia de que los autónomos y las pequeñas y medianas empresas puedan "concentrar todos sus seguros" en Línea Directa.

En este sentido, ha recordado que la compañía ya comercializaba seguros de automóvil, moto y salud para este colectivo, por lo que la incorporación de un producto para proteger locales comerciales, oficinas, bares y otros negocios completa su oferta. "Está avanzando bien, estamos vendiendo bien y es un seguro complementario que yo creo que tiene mucho sentido", ha remarcado.