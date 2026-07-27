Occident eleva el negocio de GCO un 7,9% en el primer semestre, hasta 3.695 millones

GCO registró un volumen de negocio de 3.695,3 millones de euros en el primer semestre del año. Esta cifra supone un incremento del 7,9% respecto al mismo periodo, según ha informado este lunes.

Occident registró un volumen de negocio de 2.078,9 millones de euros, un 9,1% más, y un resultado ordinario de 184,1 millones, con una mejora del 6,0%.

Pese al mayor impacto de los fenómenos climatológicos, la aseguradora mantuvo su ratio combinado en el 89,5%, "apenas 0,2 puntos por encima del registrado un año antes, apoyada en el rigor técnico y en la eficiencia operativa", según ha detallado.

Por ramos, Multirriesgos aportó 569,6 millones de euros de facturación, un 9,4% más, con un resultado técnico de 57,4 millones y un ratio combinado del 88,5%.

En Autos, las primas facturadas alcanzaron 468,7 millones, con un avance del 6,9%, mientras que el resultado técnico después de gastos subió un 26,9%, hasta 29,9 millones de euros.

Ratio combinada

Atradius cerró el semestre con un resultado ordinario de 226,3 millones de euros, un 0,6% más, y un volumen de negocio de 1.470,9 millones, un 6,9% superior al del año anterior.

Su ratio combinado se situó en el 75,2%, por encima del registrado en el mismo periodo de 2025, y la compañía siguió siendo un pilar de diversificación geográfica y de conocimiento del riesgo para el grupo.

La directora general de Financiero y Riesgos, Clara Gómez, ha destacado que la compañía "cierra el primer semestre del año demostrando su sólida estrategia", reflejada en el crecimiento de negocio y resultados.