Occident eleva el negocio de GCO un 7,9% en el primer semestre, hasta 3.695 millones
La aseguradora mantuvo su ratio combinado en el 89,5%.
Multirriesgos aportó 569,6 millones de euros de facturación, un 9,4% más.
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GCO registró un volumen de negocio de 3.695,3 millones de euros en el primer semestre del año. Esta cifra supone un incremento del 7,9% respecto al mismo periodo, según ha informado este lunes.
Occident registró un volumen de negocio de 2.078,9 millones de euros, un 9,1% más, y un resultado ordinario de 184,1 millones, con una mejora del 6,0%.
Pese al mayor impacto de los fenómenos climatológicos, la aseguradora mantuvo su ratio combinado en el 89,5%, "apenas 0,2 puntos por encima del registrado un año antes, apoyada en el rigor técnico y en la eficiencia operativa", según ha detallado.
Por ramos, Multirriesgos aportó 569,6 millones de euros de facturación, un 9,4% más, con un resultado técnico de 57,4 millones y un ratio combinado del 88,5%.
En Autos, las primas facturadas alcanzaron 468,7 millones, con un avance del 6,9%, mientras que el resultado técnico después de gastos subió un 26,9%, hasta 29,9 millones de euros.
Ratio combinada
Atradius cerró el semestre con un resultado ordinario de 226,3 millones de euros, un 0,6% más, y un volumen de negocio de 1.470,9 millones, un 6,9% superior al del año anterior.
Su ratio combinado se situó en el 75,2%, por encima del registrado en el mismo periodo de 2025, y la compañía siguió siendo un pilar de diversificación geográfica y de conocimiento del riesgo para el grupo.
La directora general de Financiero y Riesgos, Clara Gómez, ha destacado que la compañía "cierra el primer semestre del año demostrando su sólida estrategia", reflejada en el crecimiento de negocio y resultados.