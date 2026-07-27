Línea Directa gana 52,1 millones de euros en el primer semestre del año, un 19% más

Línea Directa obtuvo un beneficio neto de 52,09 millones de euros en el primer semestre del año, lo que supone un incremento del 19% frente al mismo periodo del año pasado, según ha informado este lunes.

La aseguradora ha detallado que esta evolución positiva del resultado se sustenta en el incremento de las cifras de negocio en todas las líneas de actividad (Motor, Hogar, Salud y Otros) y la mejora del ratio combinado, gracias a la "contención de la siniestralidad y la mejora continua de los niveles de eficiencia".

En concreto, las primas emitidas aumentaron un 9,2%, hasta alcanzar los 609,29 millones de euros.

La cartera alcanza los 3,86 millones de asegurados (+7,8%) tras incorporar casi 278.000 nuevos clientes en los últimos doce meses.

"Los resultados alcanzados confirman la fortaleza de nuestro modelo de negocio y el acierto de la estrategia seguida por la entidad, y reflejan ya los frutos de las capacidades estratégicas que estamos construyendo para impulsar nuestro crecimiento futuro", ha destacado la consejera delegada de Línea Directa Aseguradora, Patricia Ayuela.

Y ha añadido que "mantenemos unas tasas de crecimiento del negocio muy sólidas en todas nuestras líneas de actividad, seguimos mejorando la rentabilidad técnica, con unos niveles de eficiencia a la cabeza del sector, y alcanzamos unos ratios de rentabilidad y solvencia excelentes".

Solo en el segundo trimestre estanco, la compañía ubicó sus primas en los 306,07 millones de euros y sus ingresos por actividades ordinarias de seguros en 293,73 millones.

Ramo de Autos

Por líneas de negocio, en el ramo de Autos las primas emitidas aumentaron un 9,8%, hasta los 490,78 millones de euros. Además, la firma sumó en cartera 222.174 pólizas nuevas, lo que implica un crecimiento del 8,5% frente al año anterior. Respecto al ramo Hogar, las primas se alzaron un 2% interanual, hasta los 86,24 millones de euros.

En Salud, con más de 128.000 pólizas, la aseguradora aumentó la facturación un 17,7%. Este incremento está impulsado por una mejora del 'mix' de negocio de la entidad, lo que elevó las primas hasta los 289 millones de euros.

El ratio combinado mejoró hasta el 91,1%, lo que supone un incremento de la rentabilidad aseguradora de 1,2 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior.

Esta evolución fue posible debido, por un lado, al descenso de la siniestralidad hasta el 70,9% (-0,2 puntos porcentuales), en un contexto de presión continua sobre los costes de prestación, el rigor suscriptor, la disciplina técnica y las capacidades de gestión siniestral, tal y como ha precisado la firma.

Asimismo, el ratio de gastos mejoró en 1 punto porcentual, hasta el 20,2%, uno de los más bajos del sector. "Esto refleja la elevada eficiencia de la compañía que se deriva de una digitalización cada vez mejor de la operativa y el incremento de escala de la entidad", ha remachado la aseguradora.

Por ramos, el ratio combinado en Autos mejoró en 0,9 puntos porcentuales, situándose en el 91,1%. En Hogar, se redujo hasta el 86,6% (-2,3 puntos porcentuales), y en Salud mejoró hasta el 125,1%, tras reducirse en 8,6 puntos porcentuales.

Asimismo, el resultado técnico de la actividad aseguradora aumentó un 28,4%, hasta los 49,7 millones de euros. Por su parte, el resultado de las inversiones se situó en 21,8 millones de euros, en línea con el registrado un año antes.