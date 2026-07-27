Los daños por los incendios en Madrid y Ávila los cubren las pólizas privadas y no el Consorcio de Compensación

Los daños que sufren las viviendas por los incendios en Madrid y Ávila los cubren los seguros de hogar. El Consorcio de Compensación de Seguros no los asume, aunque la indemnización depende de las condiciones concretas de cada póliza.

En general, las coberturas incluyen los daños en el continente, es decir, la estructura de la vivienda, y en muchos casos también el contenido, además de posibles gastos derivados como el alojamiento temporal si la casa queda inhabitable.

La cobertura por incendio suele estar incluida en los seguros multirriesgo de hogar, pero conviene revisar el contrato porque el alcance varía según la aseguradora.

Los daños por los incendios los cubren las pólizas privadas y no el Consorcio de Compensación.

Algunas pólizas contemplan también daños por humo, hollín o labores de extinción, mientras que otras fijan límites específicos o exclusiones.

En situaciones de incendio forestal, a diferencia de otras como terremotos, el Consorcio de Compensación de Seguros no asumirá el pago de indemnizaciones, por lo que todo queda en manos de las aseguradoras y los contratos que hayan firmado con sus clientes.

En su página web, la entidad pública detalla que solo se protegerá en incendios forestales a "cualquier persona que sufra accidentes corporales (heridos o fallecidos) con motivo de su participación en los trabajos de extinción en un incendio forestal", pero el resto quedan fuera.

Si la vivienda no cuenta con póliza, los daños correrán, en principio, a cargo del propietario, salvo que se aprueben ayudas públicas excepcionales.

Operativos especiales

Si la vivienda tiene hipoteca, lo habitual es que exista al menos un seguro de incendio para cubrir el continente, aunque eso no implica necesariamente una protección completa frente a todos los daños materiales.

Ante la proliferación de incendios forestales en diversas zonas de España, las aseguradoras están poniendo en marcha operativos especiales para atender y orientar a los asegurados afectados.

Línea Directa

En concreto, la consejera delegada de Línea Directa, Patricia Ayuela, ha señalado que desde el pasado viernes la compañía ha empezado a hacer una emisión de llamadas a todos los clientes potencialmente afectados.

Con ello, la entidad ha puesto a disposición de los usuarios un teléfono (918 079 990) para dotar a los asegurados de un servicio de atención preferente.

"En esa emisión de llamadas estamos localizando a la gran mayoría de los clientes, queremos llamar a todos y cada uno de ellos", ha recalcado.

Así, la consejera delegada de Línea Directa ha apuntado que la "primera prioridad" pasa por atender y prestar ese primer servicio de apoyo para, posteriormente, cuantificar los daños que hay y "devolver a la normalidad a esos clientes".

Mutua

Por su parte, Mutua lanzó un dispositivo especial de atención para sus asegurados de hogar y autos por los incendios.

La aseguradora ha habilitado un teléfono específico de comunicación preferente (915 036 415) para que los asegurados puedan recibir orientación "inmediata" sobre los pasos a seguir en caso de sufrir daños en sus viviendas o vehículos.

A través de este canal, la entidad informará de forma prioritaria sobre los trámites necesarios para la gestión de incidencias provocadas por los incendios.

El operativo se enmarca en el protocolo especial que la compañía activa ante fenómenos extraordinarios, tal y como ha llevado a cabo en los últimos años para garantizar una "atención ágil y eficaz" a sus asegurados, según ha subrayado Mutua Madrileña.

Allianz

En paralelo, Allianz ha realizado centenares de llamadas a clientes residentes tanto en las zonas afectadas y ha lanzado más de 50.000 mensajes a todos los clientes de las provincias afectadas.

En esta línea, la aseguradora ha lanzado un Fondo de Recuperación y Resiliencia Antiincendios, "gracias al cual se pondrán en marcha acciones encaminadas a recuperar las zonas afectadas y a su resiliencia de cara a futuros incendios", según ha detallado.

Asimismo, la compañía presta servicios de asesoramiento e información a todos sus clientes a través del número de teléfono gratuito 900 101 920.

Mapfre también está en contacto directo con todos sus clientes con domicilios en las poblaciones afectadas. Además, a través del contact center, la aseguradora está realizando llamadas a cada uno de ellos en las zonas más impactadas, para conocer su situación, sus posibles necesidades y explicarles la ayuda que puede prestarles su seguro.

Mapfre

Mapfre tiene unos 25.000 clientes asegurados en las zonas afectadas por incendios forestales. Hasta el momento y desde el 15 de julio, la entidad ha recibido 161 comunicaciones de siniestros, principalmente relacionados con el seguro del hogar.

La aseguradora "aconseja a sus clientes que se encuentren en estas zonas que adopten todas las medidas razonables para proteger a las personas, sigan siempre las indicaciones de las autoridades competentes y comuniquen el siniestro a la aseguradora a la mayor brevedad posible para facilitar una gestión ágil y poner en marcha cuanto antes las actuaciones necesarias para su atención", ha detallado.

"Desde Mapfre queremos trasladar a nuestros asegurados un mensaje de tranquilidad y acompañamiento", ha afirmado Javier Oliveros, director comercial de la compañía en España.

Occident

Occident ha asignado un equipo especializado de peritos y tramitadores para agilizar la gestión de los siniestros y ofrece asistencia telefónica para resolver dudas.

En la misma línea, la compañía se está poniendo en contacto con todos los clientes afectados a través de su mediador habitual y ha reforzado el resto de vías de contacto para dar respuesta a posibles consultas.