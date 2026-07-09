Generali impulsa un seguro de vida modular para reducir la brecha de protección de género

Generali España ha decidido transformar el modelo convencional del seguro de Vida Riesgo con el fin de reducir la brecha de protección en España.

Según datos de ICEA, más del 56% de estas pólizas están contratadas por hombres, mientras que el capital medio asegurado por las mujeres es un 20% inferior. Estas cifras evidencian una brecha de protección de género persistente en el mercado.

Este desfase resulta especialmente relevante si se tiene en cuenta que las mujeres presentan una mayor esperanza de vida y afrontan riesgos de salud específicos, lo que incrementa su necesidad de cobertura financiera.

Pese a ello, los esquemas tradicionales del seguro han mantenido estructuras poco flexibles, heredadas de modelos familiares del pasado.

En este contexto, Generali España ha puesto en marcha una estrategia orientada a redefinir el seguro de Vida Riesgo con un enfoque de sostenibilidad social.

La compañía subraya el carácter creciente de esta demanda: según su Memoria de Sostenibilidad 2025, las nuevas primas dirigidas a colectivos tradicionalmente desatendidos aumentaron cerca de un 15% en el último ejercicio.

Como respuesta, la aseguradora lanzó en 2025 el producto Vida Riesgo Flexible, una solución modular que permite adaptar las coberturas a las necesidades específicas del cliente, con especial foco en mujeres y trabajadores autónomos, dos colectivos que suelen carecer de redes de protección estándar.

Póliza a medida

De acuerdo con estudios de mercado de la entidad, entre el 60% y el 75% de los españoles demanda seguros que combinen coberturas de fallecimiento, invalidez y enfermedades graves.

El nuevo producto permite configurar una póliza a medida incorporando distintas garantías.

Entre las coberturas diferenciales destaca una prestación de capital en caso de diagnóstico de cáncer femenino, diseñada para hacer frente al impacto económico inmediato que puede derivarse de la enfermedad, como la pérdida de ingresos o los costes asociados al tratamiento y cuidados.

Asimismo, el producto refuerza la protección de los trabajadores autónomos mediante la posibilidad de contratar un capital ampliado en caso de invalidez permanente absoluta, un aspecto clave para un colectivo con menor respaldo estructural que los asalariados.

La solución incluye también una cobertura básica de fallecimiento, que mantiene la función tradicional del seguro, y una cobertura ampliada de invalidez que permite ajustar el capital asegurado a las necesidades de perfiles individuales, como los hogares unipersonales.

Al respecto, Kenya Guillen Parra, Head of Life en Generali España, "cuando hablamos de protección financiera, no todas las personas parten del mismo punto. Los datos muestran que las mujeres siguen contratando menos seguros de vida y asegurando un capital inferior al de los hombres, a pesar de que su papel económico y social ha cambiado profundamente en las últimas décadas", explica.

En este sentido, subraya que "la sociedad ha evolucionado de forma muy significativa en las últimas décadas, lo que plantea nuevas oportunidades para seguir adaptando las soluciones financieras y aseguradoras a las necesidades reales de las personas".

La directiva defiende que este contexto hace "fundamental escuchar mejor a los clientes y desarrollar soluciones que tengan en cuenta las distintas realidades vitales, ofreciendo una protección más justa, más flexible y más cercana a las necesidades de cada persona".

Sobre el nuevo producto, explica que "con Vida Riesgo Flexible hemos querido romper con la lógica tradicional de los productos estandarizados para ofrecer una protección más personalizada".

Por último, Guillen Parra destaca el impacto de este enfoque en el negocio: "Nuestra experiencia demuestra que cuando diseñamos productos capaces de responder a necesidades reales y poco cubiertas por el mercado, generamos valor tanto para los clientes como para el negocio. Esa es precisamente la filosofía que hay detrás de Vida Riesgo Flexible".