DKV ficha en AXA a su nuevo director de alianzas y grandes cuentas de la dirección territorial Este y Norte

DKV ha nombrado a Javier Savin como nuevo director de alianzas y grandes cuentas de la dirección territorial Este y Norte, según ha anunciado este martes.

Con este nombramiento, la aseguradora "refuerza su apuesta por el segmento de colectivos corporativos, estableciendo su ámbito de actuación con especial relevancia en Barcelona, un territorio clave para el crecimiento y desarrollo de negocio de la compañía", según ha detallado.

En su cargo, Savin asume el objetivo de contribuir a la estrategia anual del negocio corporativo y colectivos de la compañía, asegurando su correcta ejecución en coordinación con la dirección general comercial.

Esta posición tiene como responsabilidad la gestión, promoción y consolidación de las relaciones y acuerdos comerciales con los principales brókeres y grandes corredurías de la zona, así como impulsar el crecimiento en el mercado de grandes cuentas a partir de la creación activa de una propuesta de valor única y diferencial para este segmento.

Al respecto, Javier Savin ha señalado que "es un orgullo incorporarse a DKV en un momento clave de su evolución, impulsando un plan ambicioso sustentado en la rentabilidad, el crecimiento sostenible y la excelencia en la gestión. Me sumo a un proyecto que no solo lidera el mercado, sino que aspira a seguir transformándolo desde el valor, la calidad y la innovación".

Alineación estratégica

Para garantizar la alineación estratégica de DKV, el nuevo director reportará directamente al director de colectivos y alianzas, Ramón Pérez Goicoechea, manteniendo además una fuerte vinculación y coordinación con las direcciones comerciales territoriales correspondientes.

Respecto a la trayectoria profesional, Javier Savin es licenciado en Dirección y Administración de Empresas y cuenta con una dilatada trayectoria profesional vinculada al sector asegurador y de la salud.

Hasta su incorporación a DKV, ejercía como responsable nacional de asistencia sanitaria y suscripción salud en AXA.

A esta experiencia suma el desempeño de diferentes roles de responsabilidad en compañías destacadas del sector como AON, ASSITECA, ASISA o CIGNA, lo que "le aporta una visión integral del mercado corporativo y de la mediación", ha remarcado la aseguradora.