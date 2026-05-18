Mutua Madrileña lanza una cobertura para las baterías de vehículos electrificados

Mutua Madrileña ha lanzado la primera cobertura integral para las baterías de vehículos electrificados (eléctricos puros e híbridos enchufables) frente a siniestros y averías, incluyendo aquellas que a día de hoy no están contempladas en las garantías de fábrica.

En concreto, la aseguradora ha desarrollado una garantía específica que ofrece protección integral para la batería frente a siniestros y averías, incluyendo aquellas que a día de hoy no están contempladas en las garantías de fábrica, como el hackeo de la misma, los actos vandálicos y los daños provocados durante la carga del vehículo o por temperaturas extremas puntuales, así como los derivados de cualquier situación que genere humedad por el lavado a presión o la condensación interna.

Mutua ha detallado que la nueva cobertura "cubre los siniestros sin aplicar depreciación por uso y desgaste de la batería, lo que aporta mayor valor añadido y protección a sus asegurados".

Esto supone que, en caso de siniestro, Mutua asume todo el coste de la reparación o sustitución de la batería por una nueva y original sin aplicar deducciones por la antigüedad del vehículo.

Todas las actuaciones para la reparación o sustitución de la batería se llevarán a cabo en talleres especializados. Una medida en consonancia con las preocupaciones de los conductores de vehículos enchufables, ya que, según los datos del Servicio de Estudios de Mutua Madrileña, el 54% de los encuestados señalaron la asistencia especializada es el factor más valorado en caso de siniestro.

Batería

"El producto está diseñado para que el asegurado pueda confiar en que Mutua se hará cargo de toda la gestión ante cualquier incidente, adelantando el importe necesario para la reparación o sustitución de la batería", ha destacado.

La batería constituye aproximadamente el 40% del valor total de los vehículos enchufables, de ahí que su protección sea una de las principales inquietudes para los propietarios de este tipo de automóviles. De hecho, un informe realizado por el Servicio de Estudios de Mutua Madrileña entre conductores con vehículo enchufable arrojó que para más del 40% su principal preocupación sobre la seguridad del coche electrificado está relacionada con la batería.

Mutua Madrileña también ha incorporado un nuevo servicio gratuito en sus seguros para vehículos electrificados: un test de vida útil y salud de sus baterías. Este servicio ofrece a los usuarios una evaluación anual y completamente gratuita del estado de la batería de su vehículo que podrá realizar en los centros de Aurgi, empresa del Grupo Mutua.