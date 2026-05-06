DKV nombra a Christian Garriga como nuevo director médico corporativo

DKV ha nombrado como director médico corporativo a Christian Garriga, reportando directamente al director general de Salud de la firma, Ignacio Salvatierra, según ha informado este miércoles.

Garriga será el responsable de garantizar "la excelencia clínica, la coherencia del modelo asistencial y su perfecta alineación con la estrategia de negocio", según ha detallado DKV en un comunicado.

Asimismo, colaborará estrechamente con la Dirección General Comercial para reforzar la propuesta de valor en salud de la compañía.

Entre sus funciones se incluye también el gobierno médico y la coordinación interna de las áreas asistenciales. Desde este cargo, Garriga establecerá los criterios y marcos de actuación médica comunes para toda la organización, además de impulsar la innovación y la evolución del modelo de salud de DKV.

En esta línea, Ignacio Salvatierra, director general de Salud de DKV, ha destacado que "Christian es un profesional con una gran experiencia y reputación, tanto asistencial como de gestión, en el sector sanitario y liderará la estrategia médica corporativa de DKV dentro del nuevo plan estratégico".

Y ha añadido que "su papel, por lo tanto, será de especial relevancia ya que abarca garantizar la excelencia clínica, la coherencia del modelo asistencial y la alineación de Salud con negocio".

Es licenciado en Medicina y Cirugía, con especialidad en Pediatría. Cuenta con un máster ejecutivo en administración de empresas (EMBA) con foco en Ciencias de la Salud. En su carrera profesional, ha ocupado diferentes puestos de responsabilidad en Quirón, llegando a asumir la dirección de gerencia de cuatro centros en Madrid: el Hospital Universitario La Luz, el Hospital Quirónsalud San José y los centros médicos Quirónsalud Valdebebas y Quirónsalud Tres Cantos.

En septiembre de 2024 se unió al grupo Blue Healthcare en calidad de director asistencial, participando de manera activa en la puesta en marcha del Hospital Memorial Publio Cordón.