Zurich lanza una oferta de seguros para "facilitar la labor" de fundaciones y asociaciones

Zurich ha lanzado este viernes una nueva oferta de seguros dirigida específicamente a fundaciones y asociaciones con "el objetivo de que puedan mantener su actividad social sin interrupciones ante imprevistos", según ha informado en un comunicado.

La aseguradora ha adaptado productos esenciales como Responsabilidad Civil, Accidentes Colectivos, protección de locales, Seguros para Patronos y Juntas Directivas a las necesidades reales de este tipo de sociedades, con "condiciones especiales y precios ajustados".

Todo ello con el fin de "no es generar beneficio económico, sino facilitar el acceso a una protección fiable para organizaciones que trabajan con recursos limitados", ha explicado Zurich.

Además de las coberturas aseguradoras, la propuesta incluye también un servicio de apoyo psicoemocional telefónico para empleados y voluntarios, disponible sin coste adicional.

Este servicio busca "acompañar a quienes afrontan desgaste emocional como consecuencia de su trabajo diario con personas en situación de vulnerabilidad", ha remarcado.

Al respecto, el consejero delegado de Zurich Seguros en España, Vicente Cancio ha explicado que "las fundaciones y asociaciones desempeñan un papel fundamental en la cohesión social, muchas veces trabajando en condiciones complejas y con recursos limitados. Desde Zurich queremos acompañarlas poniendo a su alcance soluciones aseguradoras que les den estabilidad y tranquilidad operativa. Esta propuesta refuerza nuestra voluntad de estar cerca de quienes sostienen el tejido social".

Por último, Zurich ha destacado que esta nueva oferta se integra dentro de su estrategia de impacto social que en los últimos años ha movilizado a miles de personas voluntarias en iniciativas como la Zurich Activist Week orientada a la inclusión laboral de jóvenes y al acompañamiento de personas vulnerables en toda España.