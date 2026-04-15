El seguro paga 431 millones a víctimas de siniestros de tráfico en 2025, un 8,3% más

El seguro destinó 431 millones de euros a cubrir la atención sanitaria de las víctimas de accidentes de tráfico en 2025, lo que supone un incremento del 8,3% frente a los 398 millones abonados en 2024, según ha informado Unespa este miércoles.

Del total abonado, 212 millones de euros se entregaron a la sanidad pública y 219 millones a la privada, según cifras de Tirea, la empresa tecnológica que gestiona la plataforma CAS, utilizada para tramitar estos convenios.

Por provincias, los mayores volúmenes de pagos se registraron en Barcelona (15,7%), Madrid (9%) y Sevilla (7,6%).

El reparto de los pagos a la sanidad pública y la privada varía según la comunidad autónoma y depende de la titularidad de los centros especializados en atender a lesionados de tráfico en cada territorio.

En Teruel, Soria, Orense y Huesca, prácticamente todos los desembolsos se realizaron a centros públicos. En cambio, en Islas Baleares (95,8%), Gerona (72,3%) y Cádiz (70,8%), predominó la atención en centros privados.

Durante 2025 se gestionaron 1,03 millones de expedientes, de los cuales el 65% correspondió a centros privados y el 35% a públicos. Esto equivale a unas dos atenciones sanitaria por accidente de tráfico cada minuto en España. Barcelona lideró el número de expedientes (15,1%), seguida de Madrid (10,2%) y Sevilla (9,7%).

Los datos de Unespa también arrojan que el 59,2% de las atenciones fueron para conductores, mientras que los ocupantes representaron el 29,3% y los peatones, el 11,5%.

Además, si la comparación es por la forma de desplazamiento, el 85,1% de las víctimas viajaban en automóvil, un 3,4% en moto y, como se indicaba antes, el 11,5% restante eran peatones.