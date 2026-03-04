Garralda (Mutua) advierte sobre el conflicto en Irán: "Si el petróleo llega a los 100 dólares tendría un efecto catastrófico"

Las empresas españolas observan con cautela las consecuencias económicas que pueda tener el conflicto en Irán. Ignacio Garralda, presidente de Grupo Mutua, ha advertido de que "si el petróleo llega a los 100 dólares por barril tendría un efecto catastrófico".

Durante la presentación de resultados de la aseguradora este miércoles, Garralda ha reconocido que "no cabe duda de que la situación es diferente a otras semanas y tendrá su reflejo en la inflación si se mantiene en el tiempo".

En este caso, "una prolongación de la tensión geopolítica podría forzar a los bancos centrales a actuar", ha explicado.

Eso sí, "si el conflicto dura unos meses los bancos centrales tendrán que contraatacar con la subida de los tipos de interés y eso lógicamente impactará tanto en la actividad económica de las familias como a las empresas", ha explicado.

El presidente de Mutua ha subrayado además que "si esa cadena de acontecimientos se resuelve así, será un factor muy adverso para el crecimiento de la economía".

Duración del conflicto

Según ha remarcado, la magnitud del impacto "depende de que pueda ser más o menos adverso durante la duración del conflicto".

Garralda ha explicado dos posibles escenarios: "Claramente aquí hay dos versiones, una que es un acto más o menos rápido, tipo Venezuela, y otra versión que es diferente, de que la estrategia de Irán lo único que quiere hacer es dilatar en el tiempo, porque dilatar en el tiempo afecta lógicamente a las estructuras, sobre todo de otras economías que dependen mucho del petróleo, como son China e India".

En el ámbito geopolítico, Garralda ha recalcado la importancia de mantener la alineación con los socios europeos: "Lo importante no es tanto enfrentarse a Trump sino no alejarse de Europa".

Y ha añadido que "España tiene que estar pegada a Europa porque si hay posibles repercusiones comerciales es mejor estar bajo el paraguas europeo".