Zurich inaugura en Sevilla la temporada de sus grandes maratones 2026 en España

Zurich Seguros ha dado el pistoletazo de salida a la temporada de running 2026 con la inauguración del circuito “Las 5 Grandes”, que reúne los maratones más emblemáticos de España: Barcelona, Valencia, Madrid, Sevilla y San Sebastián. El circuito se estrenó el pasado fin de semana con la Zurich Maratón de Sevilla.

En total, más de 170.000 corredores participarán este año en las pruebas patrocinadas por la aseguradora, consolidando a España como una de las referencias europeas en el deporte popular.

“Ser parte de Las 5 Grandes significa acompañar a miles de personas en uno de los retos más importantes de su vida”, señaló Vicente Cancio, CEO de Zurich Seguros en España.

“Nuestro compromiso va mucho más allá del patrocinio: buscamos dejar una contribución real en cada ciudad a través de nuestro Activismo Zurich”, añadió.

En esta edición, Zurich refuerza su perfil solidario con un plan de acción social en Andalucía, tras las inundaciones que han afectado a numerosas familias en la región. En colaboración con la Z Zurich Foundation y la ONG Betania, la aseguradora destinará recursos tanto a cubrir necesidades básicas como a ofrecer apoyo psicosocial y emocional a las personas damnificadas.

Además de esta acción específica, la aseguradora mantendrá durante 2026 su política de donar 1 € por cada finisher en las pruebas que patrocina, a beneficio de organizaciones como Arte Paliativo, UNICEF, AEFAT, Músicos por la Salud y Casa Caridad.

En las carreras infantiles Zurich Kids Race de Barcelona y Sevilla, la Fundación aportará 10 € por finisher infantil a las asociaciones Redes Maestras Visuales y Crecer con Futuro.

Con “Las 5 Grandes”, Zurich "reafirma su objetivo de promover un estilo de vida saludable, fomentar la cohesión social y apoyar proyectos locales sostenibles", explicó la aseguradora.

“El deporte tiene un poder transformador. Queremos que cada zancada de estos maratones deje una huella positiva”, concluyó Cancio.