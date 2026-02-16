Más del 40% de las asistencias en carretera en invierno se deben a fallos de la batería

Más del 40% de las asistencias en carretera que se producen durante los meses de invierno están relacionadas con fallos de la batería o del sistema de arranque del vehículo, según datos de 2025 de Autoclub Mutua, la compañía especializada en asistencia en carretera del Grupo Mutua Madrileña.

Diciembre y enero son los meses con mayor incidencia de este tipo de percances, coincidiendo con los episodios más intensos de frío, lluvia, heladas y nieve.​

"El descenso acusado de las temperaturas durante el invierno provoca un aumento de las averías más comunes e incrementa las solicitudes de asistencia en carretera", ha explicado Javier Sabio, director de Autoclub Mutua.

Y ha añadido que "las lluvias, las heladas y los episodios de nieve generan un escenario adverso para la circulación, afectando tanto a la seguridad vial como al correcto funcionamiento de los vehículos". ​

Según las estadísticas de la compañía, el 43% de las asistencias invernales (diciembre, enero y febrero) se deben a problemas con las baterías, mientras que las averías mecánicas originan el 40% de los servicios y los incidentes relacionados con los neumáticos, como pinchazos o reventones, suponen el 16%.

Las motocicletas figuran entre los vehículos más afectados por el frío, la humedad, las heladas y la pérdida de adherencia, lo que incrementa el riesgo de caídas, salidas de vía y dificultades de arranque.​

Los datos agregados de actividad entre 2015 y 2025 muestran que, con independencia de la época del año, las baterías y los problemas de arranque se mantienen como la principal causa de solicitud de asistencia en carretera.

Número de asistencias

En el conjunto de asistencias por avería, en torno al 40% responden específicamente a incidencias de batería y arranque, por delante de las averías mecánicas y eléctricas del motor u otros sistemas del vehículo, con un repunte adicional en los meses de invierno por el impacto directo del frío y la humedad en estos componentes.​

En la última década, el número de asistencias gestionadas por Autoclub Mutua en los meses de invierno (enero, febrero y diciembre) se ha más que duplicado, al pasar de 182.000 servicios en 2015 a más de 380.000 en 2025, lo que supone un incremento del 110%.

Este aumento se explica tanto por el mayor número de socios del club como por el progresivo envejecimiento del parque automovilístico y por la mayor frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos, como temporales de nieve o episodios prolongados de heladas.​

Entre los percances más habituales en esta época destacan las dificultades de arranque por la pérdida de rendimiento de las baterías, la pérdida de adherencia y las salidas de vía por la presencia de agua, hielo o nieve en la calzada, los reventones y pinchazos derivados de la caída de la presión de los neumáticos y los problemas de visibilidad por condensación y empañamiento de lunas y espejos.

A estos se suman averías en el sistema de arranque y el alternador, fallos en calefacción y climatización, congelación de líquidos esenciales y problemas en frenos y suspensión por la acumulación de hielo, barro o sal en las carreteras.​

Autoclub Mutua también constata un aumento de las intervenciones motivadas por la acumulación de hielo o nieve en accesos y garajes y por las dificultades de circulación en vías secundarias durante episodios de meteorología adversa prolongada.