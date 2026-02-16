Más del 40% de las asistencias en carretera en invierno se deben a fallos de la batería
Autoclub Mutua duplica en una década las intervenciones invernales, hasta más de 380.000 al año, según datos de la compañía especializada en asistencia en carretera del Grupo Mutua Madrileña.
Más información: Mutua y Mapfre impulsan el crecimiento del ramo de no vida con más de 15.000 millones en primas en 2025
Más del 40% de las asistencias en carretera que se producen durante los meses de invierno están relacionadas con fallos de la batería o del sistema de arranque del vehículo, según datos de 2025 de Autoclub Mutua, la compañía especializada en asistencia en carretera del Grupo Mutua Madrileña.
Diciembre y enero son los meses con mayor incidencia de este tipo de percances, coincidiendo con los episodios más intensos de frío, lluvia, heladas y nieve.
"El descenso acusado de las temperaturas durante el invierno provoca un aumento de las averías más comunes e incrementa las solicitudes de asistencia en carretera", ha explicado Javier Sabio, director de Autoclub Mutua.
Y ha añadido que "las lluvias, las heladas y los episodios de nieve generan un escenario adverso para la circulación, afectando tanto a la seguridad vial como al correcto funcionamiento de los vehículos".
Según las estadísticas de la compañía, el 43% de las asistencias invernales (diciembre, enero y febrero) se deben a problemas con las baterías, mientras que las averías mecánicas originan el 40% de los servicios y los incidentes relacionados con los neumáticos, como pinchazos o reventones, suponen el 16%.
Las motocicletas figuran entre los vehículos más afectados por el frío, la humedad, las heladas y la pérdida de adherencia, lo que incrementa el riesgo de caídas, salidas de vía y dificultades de arranque.
Los datos agregados de actividad entre 2015 y 2025 muestran que, con independencia de la época del año, las baterías y los problemas de arranque se mantienen como la principal causa de solicitud de asistencia en carretera.
Número de asistencias
En el conjunto de asistencias por avería, en torno al 40% responden específicamente a incidencias de batería y arranque, por delante de las averías mecánicas y eléctricas del motor u otros sistemas del vehículo, con un repunte adicional en los meses de invierno por el impacto directo del frío y la humedad en estos componentes.
En la última década, el número de asistencias gestionadas por Autoclub Mutua en los meses de invierno (enero, febrero y diciembre) se ha más que duplicado, al pasar de 182.000 servicios en 2015 a más de 380.000 en 2025, lo que supone un incremento del 110%.
Este aumento se explica tanto por el mayor número de socios del club como por el progresivo envejecimiento del parque automovilístico y por la mayor frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos, como temporales de nieve o episodios prolongados de heladas.
Entre los percances más habituales en esta época destacan las dificultades de arranque por la pérdida de rendimiento de las baterías, la pérdida de adherencia y las salidas de vía por la presencia de agua, hielo o nieve en la calzada, los reventones y pinchazos derivados de la caída de la presión de los neumáticos y los problemas de visibilidad por condensación y empañamiento de lunas y espejos.
A estos se suman averías en el sistema de arranque y el alternador, fallos en calefacción y climatización, congelación de líquidos esenciales y problemas en frenos y suspensión por la acumulación de hielo, barro o sal en las carreteras.
Autoclub Mutua también constata un aumento de las intervenciones motivadas por la acumulación de hielo o nieve en accesos y garajes y por las dificultades de circulación en vías secundarias durante episodios de meteorología adversa prolongada.