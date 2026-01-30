Generali apuesta por el seguro paramétrico para responder a los nuevos riesgos climáticos y energéticos

Patricia Puerta, Head of Generali GG&C Iberia & Latam; Juanma Marqués, Commercial Director Iberia de Descartas; José Alberto Granda, Risk Manager de RIU Hotles y Rocío Pereira, responsable del área de Alternative Risk para Europa Continental, Oriente Medio y África.

La creciente exposición a fenómenos meteorológicos extremos está impulsando la adopción de seguros paramétricos en sectores clave como la hostelería y las energías renovables. Así lo explicaron Patricia Puerta, de Generali Global Corporate & Commercial, y Juanma Marqués, Commercial Director Iberia de Descartes.

La industria hotelera está incorporando con fuerza los seguros paramétricos como complemento a las coberturas tradicionales frente a desastres naturales. José Alberto Granda, Risk Manager de RIU Hotels, explicó el origen de su decisión: "Identificaba que obviamente tenemos unas franquicias altas para la categoría de huracán y que precisamente teníamos huracanes que impactaban en nuestros hoteles, que no causaban un daño muy grave, que no daban lugar a una reclamación a la aseguradora".

Así, en la búsqueda de soluciones más ágiles, Granda apostó por "una cobertura que me diera esa capacidad de una resolución rápida en caso de siniestro y que no me obligara también a tener un proceso administrativo largo".

Desde Generali, Patricia Puerta destacó la evolución de la demanda en este tipo de productos: "Hace unos 15 años se empezaba a hablar mucho del paramétrico y los clientes lo veían como algo extraordinariamente complicado. Hoy hablamos de procesos de cotización muy ágiles, con respuesta inmediata. La demanda empieza a ser muy importante y se materializan muchas operaciones".

"Tradicionalmente con la agricultura, pero ahora también en la industria hotelera, la construcción, las energías renovables e incluso instituciones gubernamentales interesadas en reducir la brecha de protección", explicó.

Patricia Puerta, de Generali Global Corporate & Commercial

En una jornada sobre la gestión de riesgos en el sector Turismo organizada por Marsh Risk, Juanma Marqués subrayó las ventajas operativas de estas pólizas y remarcó que "una de las principales es la agilidad en los pagos. Una vez que se activa esa póliza, el plazo para pagar es muy rápido, porque simplemente es comprobar que se ha producido ese evento y se procede de forma inmediata al pago del siniestro al cliente". Añadió que estos seguros aportan liquidez inmediata "cuando más se necesita, en ese momento de catástrofe".

José Alberto confirmó la eficiencia del proceso tras el paso del huracán Melissa en Jamaica: "El asegurador llamándote para pagar. Exactamente. Y según le di la cuenta, a los dos días teníamos una transferencia".

Generali, señaló Patricia, sigue apostando por la innovación con coberturas que van más allá de los desastres naturales: "Originalmente, estábamos centrados en eventos catastróficos, pero ahora también en soluciones relacionadas con la volatilidad de reservas y fenómenos como el sargazo, que afecta gravemente al turismo".

El directivo hotelero reconoció que la convivencia entre los seguros tradicionales y los paramétricos ha sido positiva: "Buscar que el paramétrico fuera una protección mayor de mi franquicia me da más capacidad de maniobra. Y sí, seguiría contratándolo".

Industria hotelera

Puerta destacó que "la industria hotelera es una industria que por las necesidades que tiene, la brecha que tienen en la cobertura con el seguro tradicional, han encontrado soluciones muy interesantes en el paramétrico".

La directiva subrayó también que "energías renovables es sin duda otra industria que utiliza mucho el paramétrico", consolidándose como un polo de innovación dentro del seguro corporativo.

Marqués apuntó que "hay un gran número de empresas españolas que están construyendo y operando plantas en Texas". Según explicó, estas instalaciones sufren los efectos del granizo, los tornados y los huracanes, fenómenos que han llevado a desarrollar coberturas muy específicas basadas en datos meteorológicos y tecnología satelital.

El especialista detalló que "hemos diseñado una solución utilizando tecnología de radar oficial de la NOAA capaz de determinar cuál es el tamaño de la piedra de granizo y el número de impactos en un punto concreto", lo que permite activar compensaciones automáticas sin necesidad de inspección física.

Además, explicó que "junto con Generali hemos diseñado una solución específica para tornados, para paneles solares, por la cual lo que hacemos es tomar una fotografía vía satélite de la planta del cliente con un satélite privado que tiene una resolución de 50 cm y automáticamente pagamos por la superficie que se haya visto afectada".

Puerta insistió en que el momento actual del mercado favorece la innovación: "Ahora estamos atravesando un ciclo de mercado algo más blando y lo que están haciendo algunos clientes es aprovechar esos savings que están teniendo para invertirlos en soluciones nuevas, en soluciones innovadoras que complementen su seguro tradicional".

Pablo Trueba, CEO de Marsh Risk España.

Generali y Descartes colaboran desde 2019 en el desarrollo de productos paramétricos dentro de una estrategia centrada en la innovación. Aunque el concepto no es nuevo, recordó que "se inicia fundamentalmente como una solución para el riesgo agro y ha ido evolucionando. Hemos pasado de cubrir huracanes y terremotos a ofrecer hasta 20 tipos de soluciones, incluyendo granizo, sargazo o falta de viento en parques eólicos".

Ambos expertos coincidieron en que el seguro paramétrico no solo protege frente a pérdidas materiales, sino que también tiene un impacto social y de sostenibilidad. Puerta recordó casos como el de Jamaica o México, donde "el gobierno de Jamaica, un gobierno en sí de un país, ya está contratando un seguro paramétrico y el gobierno mexicano, por ejemplo, tiene muchos paramétricos contratados para cubrir sitios arqueológicos y hospitales frente a huracanes y terremotos".

Estas soluciones, concluyó, se están convirtiendo en una herramienta esencial para reforzar la resiliencia de empresas y comunidades ante escenarios cada vez más inciertos.