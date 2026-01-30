Sonia Latorre, CEO para España y Portugal de BNP Paribas Cardif

La aseguradora de BNP Paribas nombra a Sonia Latorre como CEO para España y Portugal

Latorre ha trabajado en Generali, GE Capital, Accenture, Admiral y Meridiano, ocupando diversos puestos de responsabilidad.

L. Broche
Agencias
Publicada

BNP Paribas Cardif ha anunciado el nombramiento de Sonia Latorre como consejera delegada para España y Portugal, con efecto a partir del 15 de febrero de 2026, según el comunicado remitido este viernes.

Latorre cuenta con una experiencia de más de veinte años en el sector asegurador y se ha especializado en crecimiento de negocio, transformación estratégica y gestión del riesgo.

En 2014, se incorporó al grupo BNP Paribas y durante cuatro años trabajó en BNP Paribas Cardif Iberia como responsable de Reservas y Solviencia II, contribuyendo a la optimización del departamento de capital.

En su nuevo puesto, Latorre seguirá desarrollando la estrategia de BNP Paribas Cardif en España y Portugal basada en un modelo de negocio a través de alianzas estratégicas con socios claves, como bancos y entidades de financiación al consumo.