Helvetia Caser conservará ambas marcas tras la fusión y mantendrá Caser para el negocio de bancaseguros

Helvetia Caser mantendrá operativas las dos marcas del grupo tras la fusión aprobada por el supervisor el pasado diciembre. Eso sí, Caser se empleará para el área bancaseguros "por su origen e histórica vinculación a estas entidades".

"Mantendremos marcas separadas durante 2026 y a partir de 2027, utilizaremos la marca Caser para Bancaseguros", ha asegurado David Gómez, director de Estrategia, Transformación y Clientes del grupo.

De esta forma, ambas marcas seguirán funcionando de forma independiente durante el 2026, del mismo modo que sus respectivas redes de agentes. Será a partir de 2027 cuando se integren todas las redes comerciales y se reorganice la actividad en función de cada enseña. Helvetia será la marca de referencia para el resto de canales y servicios.

El CEO de la compañía, Juan Estallo, ha destacado el progreso alcanzado tanto en operaciones como en gestión de personas. "A finales de diciembre de 2024 anunciamos nuestra intención de avanzar en la integración. Estamos muy satisfechos con la situación. A finales de verano ya teníamos todos los roles. Hemos avanzado en la integración de operaciones y hemos avanzado mucho en la parte de las personas. Todo esto ocurría mientras se producía una fusión en nuestra matriz", ha explicado.

El grupo conjunto cuenta con 2.200 millones en primas, 2.500 millones en ingresos y 310 millones en servicios, además de 7.000 empleados y 2,9 millones de clientes. "Es una nueva etapa en la que tenemos un negocio más sólido y diversificado", ha asegurado Estallo.

En esta línea, Íñigo Soto, director de Operaciones, ha destacado que "hemos seguido avanzando en nuestro plan estratégico y hemos comenzado a cruzar nuestras posibilidades de ventas entre servicios y seguros".

Y ha añadido que "durante el primer trimestre seguiremos integrando algunos productos" y que el apoyo desde Suiza "nos permite la distribución del seguro de esta línea".

En el marco de la reorganización interna, parte del personal ha sido reubicado: los trabajadores de Helvetia que se encontraban en Recoletos (Madrid) han trasladado su sede a Avenida de Burgos 109, mientras que en Sevilla se han integrado empleados provenientes de otras localizaciones de Caser.

También ha llevado a cabo un plan de salidas incentivadas que afectará a 154 personas. Una parte de estas bajas ya se ha producido a comienzos de año, mientras que el grueso se concentrará en abril y un último bloque se ejecutará a finales de 2026.