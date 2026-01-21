La contratación de seguros agrarios registra un nuevo máximo en 2025, con 1.029 millones en primas, un 1% más

La contratación de seguros agrarios en 2025 se incrementó un 1%, tanto en primas, donde se alcanzaron los 1.029 millones de euros, como en número de pólizas, con casi 380.000 suscritas durante el ejercicio, según los datos ofrecidos por Agroseguro.

En concreto, el informe revela que donde más se aprecia el crecimiento de seguros agrarios es en la superficie, la cantidad de producción y el valor asegurados.

De esta forma, con 6,24 millones de hectáreas, la superficie asegurada crece un 5%, y con 42 millones de toneladas, la producción protegida fue un 3% mayor.

Respecto a los valores asegurados, Agroseguro bate récord por undécimo año consecutivo, al crecer un 6% en 2025, hasta los 19.332 millones de euros.

Esta evolución viene impulsada por el crecimiento de varias de las principales producciones, entre las que se encuentran los herbáceos extensivos (+9%), la uva de vino (+5%), los cítricos (+5%) o el conjunto de los seguros pecuarios (+10%).

También otras con menor grado de aseguramiento, como son el olivar, los frutos secos, cultivos tropicales o subtropicales, los cultivos forrajeros, el fresón y los frutos rojos, la uva de mesa o las explotaciones de planta viva, entre otras.

También destaca la estabilidad de la contratación en producciones muy importantes, como los frutales, el caqui (ambas con altísima implantación) o las hortalizas, que mantienen sus capitales asegurados.

El presidente de Agroseguro, Ignacio Machetti, ha señalado que "mantener este crecimiento, incluso donde el aseguramiento es alto, demuestra que agricultores y ganaderos consideran al seguro agrario una herramienta imprescindible para su explotación frente a los crecientes retos climáticos a los que se enfrentan, y que confían cada vez más en la gestión y el servicio de Agroseguro".