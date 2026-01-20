Murillo (Adeslas): "El seguro de salud ya no es un complemento, es una pieza estructural del sistema sanitario"

El director general de SegurCaixa Adeslas, Javier Murillo, ha subrayado la creciente relevancia del seguro de salud dentro del sistema sanitario español durante su intervención en una jornada organizada por ICEA.

Murillo ha destacado que el ramo "ha crecido mucho en la última década, alcanzando casi 13 millones de personas aseguradas en España".

En esta línea, ha explicado que, si bien el crecimiento de los asegurados ha sido constante, "es todavía más importante cómo se distribuye el crecimiento en primas", con un mayor protagonismo del aumento de precios frente al número de pólizas.

Sobre Muface ha destacado que "es la primera vez en muchos años que se ha conseguido una renovación en la que podemos acercarnos a un horizonte de equilibrio económico. Pero aún a pesar de eso, creo que tenemos que decir que todavía quedan muchos retos importantes por delante".

Así, ha explicado que "la atención sanitaria que se brinda a los funcionarios del Estado es aproximadamente el 20% de toda la actividad asistencial que financia el seguro privado de salud" con lo cual "no estamos hablando de un modelo puramente marginal, es un modelo que tiene importancia, que es bastante estructural".

Un edificio de Muface, en Madrid. Ricardo Rubio / Europa Press

Según ha explicado, la última renovación del contrato en mayo de 2025 "permite al sector asegurador de salud y al sector sanitario obtener algo valioso: tiempo para adaptarse y prepararse mejor para un futuro que no va a ser igual al que conocemos ahora".

Murillo ha enfatizado una tendencia de fondo que, a su juicio, transformará el sector: "Cada vez hay más personas que tienen un seguro de salud y esto es una muy buena noticia, pero lo relevante no es solo el crecimiento del número de asegurados, sino los cambios de hábito en el uso del seguro".

En este sentido, ha señalado que "los usuarios la están convirtiendo cada vez más en la vía principal y en algunos casos hasta la exclusiva de acceso" a la atención médica.

Sobre el futuro, ha afirmado que "mantener el equilibrio entre acceso, calidad y eficiencia nos obliga a repensar cómo lo estamos haciendo, cómo colaboramos y cómo estamos financiando el sistema". En su opinión, una de las claves pasa por avanzar "hacia un modelo de salud basado en valor y que ponga al paciente en el centro".

Crecimiento moderado

Sobre los desafíos tecnológicos del sector, ha subrayado que "la inteligencia artificial nos permitirá pasar de un modelo reactivo a uno proactivo".

Según Murillo, las aplicaciones actuales se concentran en "la prevención, la detección temprana mediante algoritmos, los tratamientos personalizados y la gestión de la cronicidad". Sin embargo, ha advertido de riesgos como la "ciberseguridad" y la "protección de la privacidad", esenciales para mantener la confianza de los pacientes.

De cara al 2026, ha pronosticado que el sector mantendrá su ritmo de crecimiento, aunque de forma más moderada. "No vamos a tener el impulso del incremento de precios del contrato de las mutualidades, pero la parte privada va a seguir teniendo dinamismo", ha afirmado.

Con todo, ha afirmado que "tenemos el desafío de construir un sistema sanitario privado basado en valor, donde el éxito se mida por el impacto real en la vida de las personas. Este es el reto y también la gran oportunidad".