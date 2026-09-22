Las 5 CCAA que han eliminado el Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí en los centros educativos públicos

Italia ha anunciado medidas más restrictivas, prohibiendo el uso de burka e hiyab en escuelas y limitando el número de alumnos extranjeros por aula.

Las decisiones de eliminación han sido impulsadas por gobiernos autonómicos de PP y Vox, alegando motivos de control, garantías insuficientes y defensa de la cultura occidental.

El programa, vigente desde 1985, era fruto de un convenio cultural entre España y Marruecos, y permitía a profesores marroquíes enseñar árabe y cultura marroquí en horario extraescolar.

La vuelta al cole en Aragón y Extremadura ha sido distinta este curso 2026/2027. Los alumnos de sus centros educativos públicos ya no se podrán matricular en el Programa de Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí porque sus Gobiernos autonómicos de coalición (PP y Vox) lo han eliminado.

"Aragón elimina el Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí a partir de este curso. Decimos no a la islamización de nuestra tierra y no a una cultura que denosta y maltrata a la mujer. Volvemos a poner el sentido común, el respeto a las familias, y la cultura española y occidental en el centro de las políticas", celebraba en X Alejandro Nolasco, vicepresidente del Gobierno de Aragón (Vox), el pasado 6 de septiembre.

Extremadura también ha suspendido este curso el programa como consecuencia del pacto de gobierno alcanzado por María Guardiola (PP) y Vox el pasado mes de abril. Por tanto, el nuevo año comienza con dos nuevas autonomías que abandonan un programa que funcionaba en los centros educativos públicos desde 1985.

Estas regiones se suman a la Comunidad de Madrid y la Región de Murcia. La comunidad presidida por Isabel Díaz Ayuso fue la primera en anunciar el abandono del programa por "carecer de las garantías suficientes para su adecuado funcionamiento". Lo hizo en julio de 2025 y desde el curso pasado dejó de implementarse.

Murcia continuó esta senda y suprimió el programa en el curso 2025/2026 tras anunciarlo hace un año. Fue una de las exigencias que le planteó el partido de Abascal al Gobierno de Fernando López Miras (PP) para aprobar los presupuestos autonómicos de 2025.

La última autonomía que eliminará el programa es Andalucía. La medida se incluyó en el pacto de Gobierno entre PP y Vox para investir a Juanma Moreno como presidente. La extinción del programa, no obstante, es progresiva y este dejará de funcionar en el curso 2027/2028.

El programa marroquí

El Programa de Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (PLACM), no obstante, es una iniciativa educativa voluntaria y extraescolar nacida de un convenio de cooperación cultural firmado entre España y Marruecos en 1980 que entró en vigor en 1985.

Bajo el marco de este acuerdo, el Gobierno de Marruecos se encarga de seleccionar, contratar y remunerar al profesorado asignado, mientras que los centros educativos españoles ceden sus espacios y coordinan la logística fuera del horario escolar lectivo.

El objetivo, firmaron España y Marruecos, es "promover un mejor conocimiento de sus valores y patrimonio cultural enraizado en su historia común; convencidos de la necesidad de dar un nuevo impulso a su cooperación en campos como el de la educación, de la cultura, de las ciencias, de las artes, de la juventud y los deportes", según se lee en el BOE.

Esto se traduce en que profesores funcionarios enviados por Rabat enseñan la lengua árabe y la cultura marroquí a quien lo solicite. España facilita los espacios donde se desarrollan estas clases.

En julio de 2025, Madrid decidió poner fin a este programa de cooperación bilateral esgrimiendo que en los últimos años se detectaron "cuestiones preocupantes" derivadas, principalmente, de "la falta de información y control" por parte de los dos gobiernos firmantes del convenio.

Según Madrid, Marruecos decidía qué docentes se incorporan, con el único requisito de ser funcionarios de ese país, sin que constara si contaban con formación pedagógica adecuada, dominio del español o si sus programaciones didácticas son supervisadas.

"No se sabe si el Ministerio vela por que se cumpla la Guía Práctica del Profesorado de Lengua Árabe y Cultura Marroquí", alegaban desde la Consejería. Madrid abrió la veda de poner fin al programa y ya hay otras cuatro comunidades, todas gobernadas por el PP y Vox, que han seguido la senda.

El veto italiano

Aunque algunas comunidades, como se ha apuntado, ya están dando pasos para suprimir la enseñanza de la cultura o la lengua árabe en las aulas, lo cierto es que ninguna ha ido tan lejos como lo hará la Italia de Giorgia Meloni.

Y es que la primera ministra italiana le declaró la guerra al burka y el hiyab en los colegios. Anunció este domingo que su Gobierno va a prohibir su uso en los centros educativos del país. En la futura ley, además, se limitará el número de alumnos extranjeros por aula.

"Vas al colegio con la cara descubierta, y en Italia, nadie, en nombre de una tradición real o supuesta, puede decidir que una joven deba esconderse. La igualdad entre hombres y mujeres es innegociable", dijo Meloni. Y agregó: "No es posible que en un aula italiana los niños italianos se sientan desplazados por ser minoría. No puede ocurrir".