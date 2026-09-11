Diana Morant propone "leyes de equidad" que garanticen más plazas universitarias para toda la demanda

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, este viernes durante la inauguración del curso universitario en la Universidad de Valencia. EP

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Las claves Generado con IA Diana Morant propone crear "leyes de equidad" para garantizar suficientes plazas universitarias públicas para toda la demanda estudiantil. Las leyes obligarían a las comunidades autónomas a financiar adecuadamente la creación de nuevas plazas universitarias, estimando hasta 10.000 nuevas plazas en la Comunitat Valenciana. Morant advierte que la falta de plazas provoca que jóvenes con notas altas no puedan estudiar la carrera deseada, perdiendo así talento en la universidad pública. La secretaria autonómica de Universidades afirma que actualmente se autorizan todas las nuevas plazas y titulaciones solicitadas por las universidades.

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha abogado este viernes por la creación de "leyes de equidad" que garanticen que todas las plazas universitarias que se requieran por los estudiantes de un territorio puedan ser aportadas por las universidades públicas.

Esas leyes, ha indicado, obligarían a las comunidades autónomas a "financiar de manera adecuada" la creación de plazas suficientes para los alumnos de cada autonomía, una medida que en el caso de la Comunitat Valenciana, ha dicho, supondría "una contratación de profesorado para crear hasta 10.000 nuevas plazas universitarias".

Así lo ha afirmado la ministra en declaraciones a los periodistas antes de participar en el acto solemne de inauguración del curso 2026-2027 de la Universitat de València (UV), junto al rector, Juan Luis Gandía, y la secretaria autonómica de Universidades, Esther Gómez.

Morant se ha mostrado ilusionada por poder asistir de nuevo como ministra a la apertura oficial del curso de una de las universidades más antiguas de España, y ha preguntado por la ausencia en el acto del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y la consellera de Educación, Cultura y Universidades, Mari Carmen Ortí.

"Es una anomalía institucional que en una universidad como la de València, que además es su primer curso académico con un nuevo rectorado, no esté la máxima representación del Consell", ha afirmado, y ha reprochado al Gobierno valenciano que no esté "en las cosas que importan".

Sobre la ausencia del president, la secretaria autonómica Esther Gómez ha explicado que asistirá al acto de apertura oficial del curso universitario en la Comunitat Valenciana, que este año tendrá lugar en la Universitat Jaume I (UJI) de Castellón, mientras que sobre la consellera de Educación ha dicho que "está ingresada y ha tenido que excusar todos los actos".

Escasa oferta de plazas

La ministra ha dicho estar "enamorada del sistema universitario", pero también "enormemente preocupada porque las comunidades autónomas están asfixiando a las universidades" y haciendo que cada vez más jóvenes con notas "altísimas" no encuentren una plaza para estudiar la carrera que quieren.

"Estamos perdiendo de la universidad pública a las mentes más brillantes, y las estamos perdiendo no porque las universidades sean elitistas, sino porque la nota de corte, al final, viene marcada por el número de plazas que la universidad puede ofrecer", ha manifestado.

En este sentido, ha señalado que las universidades no están pudiendo ofrecer más plazas en las carreras de mayor demanda porque no tienen financiación suficiente para hacerlo, y la alternativa es que el estudiante desista de estudiar lo que quiere o tenga que "empezar a mirar su cuenta corriente" para ver si puede pagar una universidad privada.

Por su parte, la secretaria autonómica de Universidades ha dicho desconocer la propuesta legislativa planteada por la ministra, pero ha asegurado que por el momento se están autorizando todas las nuevas plazas y titulaciones que las universidades solicitan.