Universidades transferirá 150 M para contratar más docentes en las facultades públicas tras acordarlo con las autonomías

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) ha acordado este viernes, en el pleno de la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU), transferir a las comunidades autónomas 149,67 millones de euros para financiar la contratación de profesores ayudantes doctores en universidades públicas de toda España.

Todas las comunidades participaron esta vez en la reunión telemática, presidida por el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa. La distribución recibió el apoyo de todas las autonomías excepto Baleares, que votó en contra.

Morant ha celebrado el acuerdo a través de una publicación en X. "Defender la universidad pública no es solo decirlo: es poner recursos, cuidar a quienes enseñan e investigan y abrir oportunidades para las próximas generaciones", ha señalado.

La partida corresponde a la anualidad de 2026 del programa María Goyri, diseñado para facilitar la incorporación de nuevo personal docente e investigador a los centros públicos.

El acuerdo deberá ser aprobado ahora por el Consejo de Ministros antes de que se complete la transferencia a los gobiernos autonómicos.

Cartel del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades sobre la transferencia de casi 150 millones de euros del programa María Goyri. MICIU.

Andalucía recibirá 21 millones de euros; Aragón, 3,7 millones; Asturias, 1,2; Baleares, uno; Canarias, 5,4; Cantabria, 1,1; Castilla y León, 11; Castilla-La Mancha, 4,2; Cataluña, 34,8; Comunidad Valenciana, 17,8; Extremadura, dos; Galicia, 4,2; La Rioja, 160.435 euros; Madrid, 28,3; Murcia, 5,2; Navarra, 1,8; y País Vasco, seis millones.

Según destaca el Ministerio, es la primera vez que el Gobierno central asume el salario de profesorado universitario, pese a tratarse de una competencia transferida a las comunidades autónomas.

El programa contempla la financiación estatal de 3.400 plazas de profesores ayudantes doctor durante los seis años de duración máxima de sus contratos. El compromiso del Gobierno supondrá una inversión global superior a los 900 millones de euros.

Las comunidades autónomas, por su parte, financiarán otras 2.236 plazas, con una aportación superior a los 600 millones. En conjunto, el plan permitirá incorporar progresivamente a 5.636 docentes e investigadores a las universidades públicas españolas.

Respaldo de CRUE

La Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) ha celebrado el desbloqueo de los fondos.

La organización ha explicado que las universidades habían adelantado hasta ahora el dinero necesario para pagar los salarios correspondientes a 2026 de los 3.400 profesores incorporados mediante el programa.

Una vez recibida la transferencia del Estado, las autonomías deberán enviar las cantidades correspondientes a las universidades públicas de sus respectivos territorios. Los centros podrán así recuperar los fondos anticipados y afrontar las próximas nóminas de los docentes.

La CRUE considera que el programa María Goyri resulta especialmente relevante para afrontar dos de los principales desafíos del sistema universitario: el relevo generacional de las plantillas y la captación de talento docente e investigador.

Además, la organización sostiene que esta financiación permitirá avanzar en el objetivo de suficiencia financiera recogido en la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). La norma establece que la inversión pública en el sistema universitario público deberá alcanzar, como mínimo, el 1% del producto interior bruto en 2030.

"El cumplimiento íntegro de los acuerdos consensuados por las administraciones es el pilar fundamental sobre el que se sostienen tanto la lealtad institucional como la confianza de la ciudadanía", ha señalado la CRUE, que reclama afianzar la estabilidad de las universidades.

La aprobación del reparto se encontraba pendiente desde el pasado 29 de julio, cuando la anterior Conferencia General de Política Universitaria tuvo que suspenderse por falta de quórum.

Como publicó entonces EL ESPAÑOL, las once comunidades gobernadas por el PP no participaron en aquella reunión al considerar que sus equipos debían concentrarse en la emergencia provocada por los incendios.

En el pleno celebrado este viernes sí han participado todas las autonomías.