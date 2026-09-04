Modelos más sancionadores, rápidos y con el foco en el acoso virtual: las 17 CCAA endurecen los protocolos anti 'bullying'

La vuelta al cole de este mes de septiembre arranca marcada por un giro en la protección del alumnado en España. Las aulas abren sus puertas bajo el paraguas del primer Protocolo Marco Nacional contra el acoso y el ciberacoso escolar.

Aprobado por el Ministerio de Educación el pasado 16 de abril y completado con la guía estatal publicada en agosto, este documento busca terminar con la fragmentación territorial. El objetivo prioritario es unificar los criterios de actuación en todas las autonomías de España.

La nueva directiva obliga a los centros educativos a actuar con inmediatez ante cualquier indicio de violencia. Se abandona la concepción del bullying como un trámite burocrático y se prioriza la protección cautelar de la víctima desde el primer momento.

El protocolo fija plazos estrictos: la notificación a las familias e Inspección Educativa debe realizarse en un máximo de 24 horas y el plan de intervención debe diseñarse en un plazo no superior a 10 días lectivos.

Además, la norma estatal impone un seguimiento del expediente de al menos seis meses para evitar rebrotes. Por primera vez, la legislación aborda los delitos digitales, persiguiendo la IA para crear deepfakes contra estudiantes.

Las 17 comunidades autónomas han comenzado el curso adaptando sus reglamentos regionales a este marco común. Aunque cada autonomía mantiene sus competencias, todas avanzan hacia un modelo más sancionador, rápido y adaptado a las amenazas virtuales.

Andalucía

Andalucía se sitúa como una de las más severas tras aprobar su nuevo decreto en septiembre. La Junta establece que el cambio forzoso de centro para el alumno agresor pasa a ser la medida disciplinaria de referencia general.

Asimismo, automatiza la presencia de la Inspección Educativa tras registrarse agresiones a docentes. Todas las actuaciones se volcarán de forma obligatoria en el sistema Séneca para garantizar la trazabilidad del expediente.

Aragón

El Gobierno aragonés acelera la revisión de su plan de convivencia para adecuar los plazos de investigación al marco estatal. La región prima la respuesta en 24 horas y articula comisiones de valoración inmediata en los centros.

Además, refuerza la formación de los profesores en la detección de acoso digital, suplantación en redes y exclusión cibernética entre adolescentes, proporcionando guías a los equipos de orientación.

Asturias

El Principado de Asturias adapta sus directrices centrando la atención en el impacto psicológico del acoso digital y la salud mental. Asturias obliga a registrar cualquier sospecha en la plataforma regional de inmediato.

La norma autonómica garantiza una atención de urgencia coordinada entre orientación escolar y sanitarios, ofreciendo apoyo especializado a la víctima durante la instrucción del expediente.

Baleares

Baleares adecúa sus protocolos garantizando la separación física e inmediata entre la víctima y los agresores en el colegio. Prioriza evitar la revictimización en espacios comunes como patios o comedores.

Asimismo, introduce canales digitales anónimos para que el alumnado pueda alertar sobre hostigamiento. La administración potencia además la figura del estudiante mediador como herramienta clave en la prevención escolar.

Canarias

El Ejecutivo canario actualiza su normativa autonómica incorporando unidades de apoyo psicológico rápido en los centros. La regulación insular acorta los tiempos para citar a las familias e involucra a los progenitores.

El protocolo asume la supervisión del ciberacoso originado fuera de la jornada escolar o de las instalaciones. Si el hostigamiento virtual altera el clima del aula, el centro estará legitimado para sancionar a los acosadores.

Cantabria

La administración cántabra sincroniza sus reglamentos de convivencia para cumplir los plazos máximos de respuesta del Gobierno. Cantabria establece comisiones de valoración inmediata tras recibir la alerta e intensifica la supervisión de expedientes.

En el plano preventivo, la norma regional endurece las restricciones del uso de móviles en el entorno lectivo. Además, se realizarán auditorías de clima escolar en los centros escolares.

Castilla-La Mancha

Castilla-La Mancha adecúa sus decretos acortando los pasos administrativos para abrir expedientes por maltrato escolar. La comunidad impulsa el registro digital de incidencias corporativo para supervisar la reacción directiva en tiempo real.

La normativa potencia la figura de los alumnos ayudantes en Secundaria como primera barrera de detección. El protocolo obliga a realizar sesiones de sensibilización e intervención directa con los representantes legales del alumnado.

Castilla y León

La Junta de Castilla y León consolida un marco de tolerancia cero reduciendo a un solo día la comunicación formal a las familias implicadas. La autonomía enfoca sus esfuerzos en romper el silencio de los observadores pasivos.

El texto castellanoleonés impone talleres obligatorios de reeducación emocional y restauración del daño para infractores. Asimismo, la Consejería agilizará los traslados de centro en situaciones de reincidencia o faltas muy graves.

Cataluña

La Generalitat adapta sus guías de actuación para combatir los abusos cometidos mediante herramientas tecnológicas e Inteligencia Artificial. Cataluña regula la recolección de evidencias digitales como capturas de pantalla o montajes difamatorios.

El protocolo otorga mayores competencias al coordinador de bienestar en cada colegio e instituto. Paralelamente, se agilizan las medidas cautelares de expulsión temporal para los agresores mientras se resuelve la investigación.

Comunidad Valenciana

El Consell valenciano actualiza sus normativas de convivencia alineando las comisiones de valoración con el protocolo nacional. La prioridad valenciana es actuar con rotundidad frente al ciberacoso continuado fuera de clase que condicione la vida escolar.

La regulación enfatiza la responsabilidad de las familias de los acosadores y contempla derivar el caso a la Fiscalía de Menores si existen delitos, estableciendo un estricto calendario de seguimiento mensual.

Extremadura

El Gobierno extremeño adecúa su marco de protección escolar unificando el registro centralizado de expedientes en la red de centros públicos y concertados. Esta herramienta permite monitorizar el estado de tramitación de cada alerta.

La norma garantiza apoyo psicológico gratuito e inmediato a la víctima desde la confirmación de la sospecha. Asimismo, se implementan programas de intervención educativa y de justicia restaurativa obligatorios para infractores.

Galicia

La Xunta de Galicia adapta su protocolo de convivencia escolar integrando la guía estatal sobre violencia digital y deepfakes. El texto obliga a comunicar las alertas a la Inspección Educativa en un plazo máximo de 24 horas.

El modelo gallego impone la protección de los datos de la víctima para salvaguardar su intimidad durante la instrucción. Las autoridades autonómicas garantizan además un seguimiento personalizado de la evolución del alumno durante seis meses.

La Rioja

El Ejecutivo riojano actualiza la orden regional de convivencia escolar alineando los plazos de instrucción con el marco estatal. La comunidad enfoca su estrategia en la detección precoz en Primaria y la orientación.

La norma autonómica establece la obligación de celebrar comisiones semanales de seguimiento interno en el colegio mientras el expediente siga abierto. Tras la resolución, se mantendrán reuniones de evaluación mensuales con la familia.

Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid refuerza su estrategia autonómica acelerando la tramitación de expedientes disciplinarios por faltas muy graves. Madrid exige la retirada inmediata de contenidos difamatorios en plataformas digitales y redes sociales a los responsables.

La administración intensifica el papel de la Inspección Educativa mediante visitas de oficio a centros con incidencias graves. En los casos más complejos, la Consejería aplicará el traslado forzoso del alumno agresor de forma urgente.

Murcia

El Gobierno murciano adapta su normativa regional garantizando una valoración inicial en menos de 24 horas tras la primera alerta de hostigamiento. La norma contempla asesoramiento jurídico y psicológico directo para docentes y directivos.

El protocolo autonómico impone talleres obligatorios de gestión emocional y resolución de conflictos en el aula donde surja el problema. Además, aplica medidas cautelares en espacios no supervisados para evitar el contacto.

Navarra

La administración navarra actualiza su programa Laguntza para integrar los requisitos del nuevo protocolo marco del Ministerio de Educación. La regulación foral destaca por combinar un firme régimen sancionador con un enfoque preventivo.

Navarra garantiza el acompañamiento profesional continuo para la víctima y la reeducación activa de los menores involucrados en la violencia. Se incrementan además las horas de formación técnica directiva en gestión de crisis escolar.

País Vasco

El Gobierno vasco sincroniza su estrategia Bizikasi con las nuevas directrices nacionales para garantizar un seguimiento obligatorio de seis meses por caso. El protocolo vasco refuerza la intervención temprana en redes sociales y entornos virtuales.

La regulación autonómica articula una comunicación directa con la Fiscalía de Menores y las unidades policiales especializadas en delitos informáticos cuando se detecten situaciones constitutivas de delito grave entre el alumnado.