El 52,5% de los jóvenes de 25 a 34 años en España son graduados superiores, muy por encima del 44,8% de la UE

España ha elevado en 11,8 puntos porcentuales la proporción de jóvenes de 25 a 34 años con estudios superiores durante las últimas dos décadas. El porcentaje ha pasado del 40,7% registrado en 2005 al 52,5% de 2025, según los datos de Eurostat publicados este jueves.

Así, más de la mitad de los jóvenes españoles cuenta actualmente con una titulación de educación superior. El resultado sitúa a España 7,7 puntos por encima de la media de la Unión Europea, que alcanzó el 44,8% el pasado año.

La estadística comprende los niveles 5 a 8 de la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE): enseñanzas superiores de ciclo corto, grados universitarios, másteres y doctorados.

Por tanto, el indicador no se limita únicamente a quienes han terminado una carrera universitaria.

España elevó del 40,7% al 52,5% la proporción de jóvenes con estudios superiores entre 2005 y 2025. Eurostat E.E. Eurostat

El avance español durante el periodo analizado equivale a un crecimiento relativo cercano al 29%. Al tratarse de la diferencia entre dos porcentajes, la variación correcta es de 11,8 puntos porcentuales.

España también supera con holgura el objetivo fijado por la Unión Europea para 2030.

Los Veintisiete acordaron que, para entonces, al menos el 45% de las personas de entre 25 y 34 años debe haber completado estudios superiores. La tasa española rebasa ese umbral en 7,5 puntos, mientras que el promedio comunitario se encuentra a solo dos décimas de alcanzarlo.

Brecha entre sexos

Los datos muestran, sin embargo, una diferencia considerable entre mujeres y hombres. En España, el 58,7% de las jóvenes de 25 a 34 años había completado estudios superiores en 2025, frente al 46,6% de los varones de la misma edad. La brecha asciende, por tanto, a 12,1 puntos porcentuales.

La distancia es similar en el conjunto comunitario. En la UE, el 50,5% de las mujeres jóvenes había completado estudios superiores, frente al 39,3% de los hombres. En ambos casos, España se mantiene por encima del promedio europeo.

El dato difundido por Eurostat forma parte de la serie utilizada para evaluar el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, centrado en garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y en promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida.

La fotografía de 2025 confirma además que España se mantiene entre los países que ya cumplen la meta comunitaria con varios años de anticipación. El indicador mide titulaciones terminadas, no el número de jóvenes que se encuentran cursando estudios en ese momento.

Tampoco permite, por sí solo, evaluar la calidad de la formación recibida, la adecuación entre estudios y empleo ni las condiciones laborales posteriores.

La evolución refleja una expansión sostenida del nivel formativo de las nuevas generaciones españolas.

En 20 años, el país no solo ha incorporado a una proporción creciente de jóvenes a la educación superior, sino que ha consolidado una posición claramente adelantada respecto del conjunto de la UE.

La comparación también deja dos retos: reducir la persistente diferencia entre hombres y mujeres y trasladar el aumento de las titulaciones a mejores oportunidades laborales para los graduados.