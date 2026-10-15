Navantia modernizará dos patrulleros de la Marina de Angola en su astillero de San Fernando (Cádiz)

El acuerdo incluye la formación de oficiales angoleños en España, transferencia de conocimientos y dos años de apoyo al mantenimiento.

Los trabajos de modernización de los buques 'Golfinho' y 'Atlántico' se llevarán a cabo en el astillero de San Fernando (Cádiz).

Navantia ha firmado un contrato con la empresa estatal Simportex para reparar y modernizar dos patrulleros de la Marina de Angola.

Navantia ha firmado este martes en Angola un contrato para reparar y modernizar dos patrulleros de la clase Mandume de la fuerza naval de este país africano. Los trabajos tendrán lugar en el astillero de San Fernando (Cádiz).

El contrato, firmado con Simportex, empresa estatal angoleña encargada de las contrataciones del Ministerio de Defensa, supondrá la modernización de las embarcaciones 'Golfinho' y 'Atlántico', construidas en las instalaciones gaditanas por la entonces Empresa Nacional Bazán, a principios de los años 90.

El encargo del Gobierno angoleño supone un nuevo paso en el mercado internacional militar del área de Reparaciones y Servicios de Navantia, en particular en África, donde se está haciendo un esfuerzo comercial para apoyar a las Marinas en la modernización de sus buques ya existentes.

Además, el contrato incluye la formación de un número de oficiales de la Marinha de Guerra Angolana en España, así como dos años de apoyo al ciclo de vida y transferencia de conocimiento a la Marinha para el mantenimiento de los buques en territorio angoleño.