Taiwán recibe los dos primeros cazas F-16 Block 70 'Viper' con tres años de retraso

La llegada coincide con la creciente tensión con Pekín y las dudas en Taipéi sobre el compromiso de Washington con el suministro de armamento a la isla.

Los F-16V incorporan aviónica, radar y armamento avanzados para reforzar la defensa taiwanesa frente a la fuerza aérea china, incluidos los J-20 furtivos.

Las entregas, previstas inicialmente desde 2023, acumulan tres años de retraso por la pandemia y el traslado de la producción decidido por Lockheed Martin.

Taiwán ha recibido en la base aérea de Chihhang sus dos primeros F-16 Block 70 ‘Viper’, parte de un pedido de 66 cazas realizado en 2019.

Los dos primeros F-16 de la Fuerza Aérea de Taiwán ya han llegado a la isla como parte de un pedido de 66 aparatos que el país realizó en 2019 y que tenían previsto comenzar a entregarse en 2023.

La pandemia de COVID-19 paralizó buena parte de los trabajos, que luego sufrieron un retraso extra por la decisión de Lockheed Martin de trasladar la producción de este modelo de aeronave a otra factoría.

La recepción de los nuevos cazas llega en un momento clave para Taiwán, que se enfrenta a una creciente amenaza militar por parte de Pekín y su reclamación territorial sobre la isla.

Sin embargo, Taipéi se ha quejado en repetidas ocasiones de los retrasos con los que se ha ejecutado el programa, especialmente en la fase de entregas, de los aviones procedentes de Estados Unidos.

La última vez fue a finales del pasado agosto, cuando dos aeronaves salieron de fábrica rumbo a Taiwán, pero tras su escala técnica en Hawai, emprendieron el vuelo de regreso a Estados Unidos.

Tal y como recoge Reuters, la entrega, efectuada en la base aérea de Chihhang en Taitung, se produce en medio de la creciente preocupación en Taiwán por el compromiso de la administración Trump de armar a Taipéi, a pesar de que Washington afirma que no ha habido ningún cambio en la política.

Además de estas dos unidades, Taiwán tiene previsto recibir más, según ha informado el ministro de Defensa, Wellington Koo, aunque no ha aportado más información sobre el número o los plazos.

En el plano político, la recepción de los dos primeros aviones se produjo casi exactamente una semana después de que el presidente estadounidense Donald Trump se reuniera con el presidente chino Xi Jinping en Washington.

En mayo, tras reunirse con Xi en Pekín, Trump declaró que mantenía en suspenso un nuevo paquete de ayuda de 14.000 millones de dólares para Taiwán, aunque sí aprobó uno por valor de 11.000 millones de dólares en diciembre de 2025.

Funcionarios estadounidenses creen que una invasión china de Taiwán antes de 2028 es cada vez menos probable, según informaron a Reuters personas familiarizadas con la postura de Estados Unidos. Taiwán celebrará sus próximas elecciones presidenciales a principios de 2028.

"La intención de China de anexar Taiwán por la fuerza nunca ha cambiado", dijo Koo.

Los F-16V cuentan con sistemas avanzados de aviónica, armamento y radar para contrarrestar mejor a la fuerza aérea china, incluidos sus cazas furtivos J-20, aunque Washington no ha estado dispuesto a proporcionar a Taiwán sus cazas más avanzados, como el F-22 o el F-35.

En 2023 se completó un programa de modernización para los F-16 existentes de Taiwán.

Estados Unidos está obligado por ley a proporcionar a Taiwán los medios para defenderse, pero ambos países no mantienen relaciones diplomáticas formales.

"Seguimos apoyando a nuestros amigos y aliados en todo el Indo-Pacífico para promover nuestra prosperidad, seguridad y valores compartidos, lo que incluye a Taiwán", dijo un portavoz del Departamento de Estado de EEUU cuando se le preguntó sobre los nuevos F-16.