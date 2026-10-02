Tres nuevos blindados 8x8 Dragón del Ejército de Tierra debutarán en la parada militar del 12 de octubre

El desfile reunirá a 4.380 participantes, 128 vehículos, 39 motocicletas y 82 aeronaves, además de caballos, perros y la mascota de la Legión, el chivo Babieca.

Tess Defence entregó 43 Dragón entre enero y junio de 2026 y alcanzó los 100 vehículos a finales de septiembre; prevé completar las 348 unidades antes de finalizar 2028.

El programa VCR 8x8 Dragón busca renovar los blindados del Ejército de Tierra con cerca de 350 unidades, aunque ha acumulado retrasos y problemas técnicos.

Tres blindados 8x8 Dragón debutarán en la parada militar del 12 de octubre en Madrid: dos en versión de combate de infantería y uno de zapadores, pertenecientes a la BRILEG.

Tres de los nuevos vehículos blindados 8x8 Dragón del Ejército de Tierra desfilarán por primera vez en la parada militar del 12 de octubre, que recorrerá las calles del centro de Madrid con motivo del Día de la Fiesta Nacional, que será presidido por los reyes Felipe VI y Letizia.

Se trata de uno de los programas de modernización más relevantes de la fuerza terrestre española y uno de los principales proyectos industriales de Defensa en el ámbito de los vehículos blindados.

En concreto, el Ejército exhibirá dos unidades en configuración de Vehículo de Combate de Infantería (VCI) y una tercera en versión Vehículo de Combate de Zapadores (VCZAP). Los tres pertenecen a la Brigada 'Rey Alfonso XIII' II de la Legión (BRILEG), según la documentación facilitada por el Ministerio de Defensa.

No será, sin embargo, la primera aparición pública de los Dragón en una parada militar. Dos unidades —un VCI y un VCZAP— participaron ya en el Desfile del Día de las Fuerzas Armadas (DIFAS) celebrado el pasado mes de mayo en Vigo. El desfile madrileño permitirá ahora mostrar por primera vez tres vehículos de estas configuraciones en el marco de la celebración del 12 de octubre.

La llegada de los Dragón a los desfiles se produce mientras el programa afronta todavía importantes retos industriales. El desarrollo y fabricación del VCR 8x8 Dragón ha acumulado retrasos y problemas técnicos que han generado tensiones entre el Ministerio de Defensa y Tess Defence, el consorcio encargado del programa —liderado por Indra y conformado por GDELS-Santa Bárbara Sistemas, SAPA y EM&E—.

Pese a los obstáculos, el consorcio ha acelerado el ritmo de entregas en 2026. Entre enero y junio suministró 43 vehículos, el doble que en el mismo periodo de 2025, y a finales de septiembre alcanzó el hito de los 100 Dragón entregados. Indra asegura que esta cadencia permite “afrontar los nuevos retos con plena confianza” para completar las 348 unidades antes de finales de 2028.

El proyecto está considerado una pieza clave para la renovación de los vehículos blindados del Ejército de Tierra y contempla inicialmente la incorporación de cerca de 350 unidades en diferentes configuraciones. Sin embargo, el ritmo de entregas ha quedado por debajo de las previsiones iniciales.

El Ministerio de Defensa ha reclamado reiteradamente al consorcio el cumplimiento de los compromisos contractuales y de los calendarios de entrega, al tiempo que ha advertido de la posibilidad de aplicar penalizaciones económicas por los incumplimientos.

El despliegue de los Dragón el Día de la Fiesta Nacional supone así algo más que una exhibición de material. Las unidades que recorrerán Madrid representan la llegada progresiva al Ejército de una nueva generación de blindados de ruedas destinados a sustituir a plataformas más antiguas y a proporcionar a las brigadas una mayor movilidad, protección y capacidad de combate.

4.380 participantes y más de 200 vehículos

La parada militar contará este año con 4.380 participantes pertenecientes a las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y diferentes instituciones civiles. Del total, 3.850 serán hombres y 530 mujeres.

La parada estará presidida, como es tradición, por los Reyes Felipe VI y Letizia.

En el desfile terrestre participarán 128 vehículos y 39 motocicletas, mientras que el componente aéreo estará formado por 34 aeronaves de caza y enseñanza, 16 aeronaves de transporte —incluida la utilizada en el salto paracaidista— y 32 helicópteros.

El desfile contará también con un componente más simbólico: 286 caballos, cinco perros y 'Babieca', el chivo macho de dos años que ejerce como mascota del Tercio 'Don Juan de Austria' 3º de la Legión.

Uno de los momentos más esperados será, como cada año, el salto de la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire y del Espacio (PAPEA) frente a la tribuna real. El salto será realizado por el sargento primero Pablo García Matanza, como saltador guía, y el cabo primero José Antonio Lago.

García Matanza ya protagonizó el salto con la bandera nacional durante el pasado desfile del Día de las Fuerzas Armadas celebrado en Vigo.