Navantia estrecha su alianza con la industria croata para cooperar en el programa de Corbeta Multimisión (MRC)

Los acuerdos buscan aumentar la participación industrial croata y transferir conocimiento, pero no suponen la adjudicación ni un contrato de construcción del programa.

La alianza abarca ingeniería, diseño, construcción, integración, pruebas y apoyo logístico de los buques durante todo su ciclo de vida.

Navantia firma memorandos de entendimiento con las croatas AITAC e Iskra Shipyard para explorar su cooperación en el programa de Corbeta Multimisión (MRC).

Navantia ha dado un nuevo paso para reforzar su cooperación industrial con Croacia en el marco del programa de Corbeta Multimisión (MRC). La compañía española ha firmado sendos memorandos de entendimiento (MoU) con las empresas croatas AITAC e Iskra Shipyard, con el objetivo de establecer las bases de una futura colaboración en actividades de ingeniería, construcción naval y apoyo durante el ciclo de vida de los buques.

Los acuerdos fueron suscritos en Šibenik, durante la tercera edición de DEFCROS, la feria croata especializada en Seguridad Pública y Defensa. Las firmas consolidan la relación entre la industria naval española y el sector de defensa croata y abren la puerta a una participación más amplia de empresas locales en las diferentes fases del programa MRC.

En virtud de los memorandos, las tres compañías estudiarán oportunidades de cooperación que abarcan desde el intercambio de documentación técnica, datos de ingeniería e información del programa hasta el diseño y construcción de los buques, pasando por su integración y el posterior mantenimiento.

Entre las áreas identificadas figuran el diseño naval, la ingeniería de producción, la ingeniería digital y el Apoyo Logístico Integrado (ILS), así como la posibilidad de desarrollar actividades de construcción naval en Croacia, incluyendo armamento, instalación, integración, puesta en servicio y pruebas.

La colaboración contempla además una perspectiva a largo plazo, con la participación de la industria croata en el mantenimiento, el apoyo en servicio y el sostenimiento de los buques durante todo su ciclo de vida.

Más industria croata

La estrategia de Navantia busca combinar su experiencia en programas navales complejos con las capacidades específicas de sus socios locales. AITAC aportaría sus conocimientos en ingeniería naval, diseño digital e ILS, mientras que Iskra Shipyard contribuiría con sus capacidades industriales y de construcción naval.

La compañía española pretende así consolidar una red industrial en Croacia que permita generar actividad y conocimiento local asociado al programa MRC, al tiempo que refuerza sus vínculos con la Armada y el tejido empresarial del país.

"Estos MoU representan nuestro compromiso con Croacia. Somos un socio fiable y ofrecemos nuestra experiencia y conocimiento para reforzar la industria croata y apoyar a la Armada croata", aseguró Alfonso Valea, director comercial de Navantia para Europa.

Por parte de AITAC, su CEO, Marijan Lorencin, destacó que el acuerdo "confirma que la experiencia de la ingeniería croata tiene un papel real que desempeñar en el programa MRC". La compañía, añadió, espera poner sus capacidades de diseño de buques, ingeniería digital e ILS al servicio de la futura cooperación con Navantia y la Armada croata.

Roko Vuletić, CEO de Iskra Shipyard, junto a Alfonso Valea, director comercial de Navantia para Europa. Navantia

El tercer socio, Iskra Shipyard, también sitúa el acuerdo dentro de una estrategia de crecimiento de sus capacidades en el ámbito naval y de defensa. Su CEO, Roko Vuletić, subrayó que el memorando supone un "hito importante" para reforzar el papel de la compañía en este sector, especialmente tras su reciente adquisición del astillero 3. Maj de Rijeka.

Vuletić señaló que Iskra pretende aportar al programa MRC "conocimientos avanzados de construcción naval, capacidad industrial y experiencia local", con el objetivo de construir una cooperación a largo plazo que contribuya a las capacidades navales de Croacia y genere actividad para su industria marítima y de defensa.

Cooperación industrial

Los acuerdos con AITAC e Iskra se enmarcan en el esfuerzo de Navantia por establecer alianzas industriales locales allí donde compite por nuevos programas navales. En el caso croata, la cooperación permitiría ampliar el contenido industrial nacional asociado al futuro programa de corbetas y facilitar la transferencia de conocimiento y capacidades hacia las empresas del país.

Para Navantia, el MRC representa además una oportunidad para proyectar su experiencia acumulada en el diseño, construcción, integración y sostenimiento de buques de superficie y submarinos, así como en sistemas de combate naval, dentro de un mercado europeo que está incrementando sus capacidades de defensa marítima.

Los memorandos firmados en Šibenik no constituyen por sí mismos la adjudicación del programa ni un contrato de construcción, pero establecen un marco de cooperación industrial que permite a las compañías avanzar en la identificación y definición de posibles actividades conjuntas vinculadas al futuro programa croata.