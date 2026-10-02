ICEYE y Nokia se alían para crear comunicaciones satelitales seguras y soberanas para Defensa

La alianza integra la experiencia de ICEYE en capacidades espaciales soberanas y satélites radar con las redes seguras de Nokia para operaciones en tierra, mar, aire y espacio.

La arquitectura ofrecerá conectividad segura, de alta capacidad y baja latencia en entornos degradados o disputados, como complemento a redes militares y comerciales existentes.

Cada país podrá conservar la propiedad y el control de los satélites, la infraestructura terrestre y los terminales, reduciendo la dependencia de operadores comerciales extranjeros.

ICEYE y Nokia desarrollarán sistemas soberanos de comunicaciones satelitales en órbita baja para gobiernos y clientes de defensa, con primeros lanzamientos previstos en 2028.

ICEYE y Nokia han unido sus capacidades para desarrollar una nueva generación de sistemas soberanos de comunicaciones satelitales en órbita terrestre baja (LEO) destinados a gobiernos y clientes del sector de defensa.

El objetivo es proporcionar a los países una infraestructura propia de comunicaciones seguras, de alta capacidad y baja latencia, sin necesidad de depender de un operador comercial extranjero para servicios críticos. Los primeros satélites de comunicaciones desarrollados bajo esta alianza están previstos para ser lanzados en 2028.

El sistema estará concebido para que cada país pueda mantener la propiedad y el control de los satélites, el segmento terrestre y los terminales de usuario, reforzando así su autonomía sobre una capacidad crítica para las operaciones militares y de seguridad.

La alianza parte de una vulnerabilidad cada vez más evidente en los conflictos modernos: cuando las redes terrestres son interrumpidas o comprometidas, las Fuerzas Armadas, los servicios de emergencia y las autoridades civiles pueden perder el acceso a sistemas esenciales de información y mando.

ICEYE y Nokia pretenden responder a este problema mediante una arquitectura espacial capaz de proporcionar conectividad incluso en entornos operativos degradados o disputados.

Los sistemas ofrecerán comunicaciones de alta capacidad y baja latencia en zonas prioritarias y estarán diseñados para complementar, no sustituir, las redes militares y comerciales existentes.

La nueva capacidad busca ampliar el alcance y la resiliencia de las comunicaciones críticas y mantener conectadas a las fuerzas desplegadas allí donde se desarrollen las operaciones.

De la inteligencia a las comunicaciones

El acuerdo combina la experiencia de ICEYE en el desarrollo de capacidades espaciales soberanas, especialmente en inteligencia mediante satélites radar, con la tecnología de Nokia en redes seguras y su creciente actividad en el ámbito de la defensa.

Ambas compañías integrarán los distintos elementos del sistema: satélites, infraestructura terrestre y terminales reforzados para los usuarios finales.

Visualización del terminal de usuario del sistema de comunicaciones satelitales de ICEYE y Nokia. Captura de pantalla de un vídeo de ICEYE/Nokia.

La iniciativa supone extender al ámbito de las comunicaciones el modelo de soberanía espacial desarrollado por ICEYE en el terreno de la inteligencia.

Rafal Modrzewski, CEO y cofundador de ICEYE, ha subrayado la necesidad de reducir la dependencia de operadores extranjeros: “Los países deben poder ser plenamente propietarios de sus comunicaciones y mantener el control sobre ellas sin depender de las condiciones de servicio de un operador comercial extranjero”.

El directivo recordó que ICEYE ya fue capaz de entregar a Polonia su propio sistema de satélites radar en menos de un año. “Ahora nuestra colaboración con Nokia nos permitirá avanzar a un ritmo similar en el ámbito de las comunicaciones satelitales, dentro de los plazos que necesitan los países”, añadió.

Todos los dominios

Por parte de Nokia, su presidente y CEO, Justin Hotard, vinculó la nueva capacidad con la creciente importancia de la conectividad en las operaciones multidominio.

“Las operaciones soberanas dependen de la capacidad de detectar, decidir y actuar en tiempo real”, afirmó. A su juicio, la inteligencia artificial aplicada al entorno físico requiere una conectividad segura y resiliente que abarque “tierra, mar, aire y espacio”.

La alianza permitirá combinar las redes seguras de Nokia con las capacidades espaciales soberanas de ICEYE para ofrecer una infraestructura que proporcione a los países “la conciencia situacional, la conectividad y el control necesarios para operar con confianza en entornos disputados y en todos los dominios”.

La iniciativa se suma así al desarrollo de infraestructuras espaciales soberanas de doble uso, con aplicaciones tanto militares como civiles, en un momento en el que las comunicaciones por satélite se han convertido en un elemento esencial para el mando, el intercambio de información y la coordinación de fuerzas.