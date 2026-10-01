Londres destina 190 millones a mantener sus A400M de Airbus, el gran avión europeo ensamblado en Sevilla

El A400M, ensamblado en Sevilla, es clave para la movilidad aérea de la RAF y uno de los programas multinacionales más importantes de la industria aeroespacial europea.

El mantenimiento se realizará desde el UK Support Centre de Airbus en RAF Brize Norton y garantiza más de 350 empleos vinculados al programa en Reino Unido.

El nuevo acuerdo permitirá aumentar en un 30% la disponibilidad de aviones, pasando de 10 a 13 aeronaves operativas diarias para la RAF a finales de 2027.

Reino Unido amplía en 190 millones de libras el contrato de mantenimiento y soporte logístico para su flota de A400M Atlas hasta abril de 2029.

Reino Unido ha decidido reforzar la disponibilidad de su flota de A400M Atlas con una ampliación de 190 millones de libras del contrato de mantenimiento, reparación y apoyo logístico que mantiene con Airbus. El acuerdo garantiza la continuidad del soporte a los aviones de transporte militar de la Royal Air Force (RAF) hasta abril de 2029.

El nuevo contrato permitirá incrementar en un 30% la disponibilidad de la flota, con el objetivo de pasar de los actuales 10 A400M plenamente disponibles para misiones cada día a 13 aeronaves a finales de 2027.

Los trabajos continuarán desarrollándose desde el UK Support Centre de Airbus en RAF Brize Norton, principal base de transporte aéreo de la RAF, donde los equipos de la compañía trabajan junto al personal militar británico.

El acuerdo busca mejorar la capacidad británica de transporte aéreo tanto táctico como estratégico, una de las principales capacidades de movilidad de la RAF. Los A400M son empleados en misiones que van desde el despliegue rápido de tropas y equipos hasta operaciones de ayuda humanitaria.

El ministro británico de Preparación e Industria de Defensa, Luke Pollard, calificó la ampliación como "un voto de confianza en la ingeniería británica" y en los trabajadores que mantienen la flota operativa.

¡Qué buena noticia! 🇬🇧 extiende el contrato con @AirbusDefence para mantener la flota de los A400M, renovando su confianza en este gran programa multilateral ensamblado en Sevilla 🇪🇸 https://t.co/zcWYsFrjqo — UKDefenceinSpain (@UKDefenceSpain) October 1, 2026

"Al aumentar la disponibilidad de estos aviones, estamos reforzando la capacidad de la RAF para realizar operaciones globales y cumplir con los compromisos de la OTAN cuando más importa", afirmó.

El incremento de aeronaves disponibles pretende proporcionar al Reino Unido mayor capacidad para responder a sus compromisos internacionales sin necesidad de aumentar el tamaño de la flota, mediante una mejora de la disponibilidad y del apoyo logístico.

Un contrato hasta 2029

La extensión tiene una duración de 31 meses y permitirá prolongar los servicios de mantenimiento y soporte hasta abril de 2029. Además de mejorar la disponibilidad de los aparatos, el acuerdo permitirá mantener más de 350 puestos de trabajo vinculados al programa en Reino Unido.

De ellos, alrededor de 240 corresponden a trabajadores de Airbus y otros 110 a personal de empresas subcontratistas.

Un avión de transporte militar de la Royal Air Force (RAF). Ministerio de Defensa del Reino Unido.

El responsable de Movilidad Aérea del área británica de Armamento y Material, Air Cdre Si Young, destacó que el contrato permitirá seguir mejorando la disponibilidad de los A400M y proporcionar a las Fuerzas Armadas “la capacidad que necesitan”.

El acuerdo, añadió, refleja “la fortaleza de nuestra asociación con Airbus” y el compromiso compartido con el crecimiento y la continuidad de la flota.

Un programa europeo en Sevilla

El A400M es uno de los grandes programas multinacionales de la industria aeroespacial europea y tiene en Sevilla uno de sus principales centros industriales. La planta de Airbus en la capital andaluza acoge el ensamblaje final de los aviones destinados a los países participantes en el programa.

Para Airbus, la continuidad del contrato británico refuerza además su papel como socio industrial de la RAF. Kata Escott, directora general de Airbus Defence and Space UK, aseguró que la compañía está "orgullosa de ser un socio de confianza del Ministerio de Defensa".

"Nuestros equipos altamente cualificados trabajan junto al personal de la Royal Air Force y están plenamente centrados en mejorar la preparación operativa y mantener la flota lista para las misiones", señaló.

El A400M se consolida así como una pieza central de la movilidad aérea británica y, al mismo tiempo, como uno de los programas de referencia de la industria europea de defensa y aeronáutica, con Sevilla como enclave clave de su producción.