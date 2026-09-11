Grupo Oesía desarrollará tecnología clave para el sistema europeo de distribución cuántica de claves en órbita

La iniciativa refuerza la soberanía digital europea y la seguridad de las comunicaciones ante los desafíos de la computación cuántica.

Oesía se encargará de la fuente de fotones y la electrónica de control para el generador cuántico de números aleatorios en el entorno espacial.

El proyecto está financiado por fondos europeos del PERTE Aeroespacial y liderado por Thales Alenia Space en España.

La compañía española Grupo Oesía ha sido seleccionada para desarrollar dos de los subsistemas más importantes del proyecto QKD-GEO, el primer sistema geoestacionario europeo de distribución cuántica de claves.

La iniciativa, según han indicado en un comunicado, tiene como objetivo sentar las bases de las futuras comunicaciones cuánticas seguras.

El programa está financiado con fondos europeos del PERTE Aeroespacial, liderado por Thales Alenia Space en España y gestionado por el CDTI. "El proyecto supone un importante avance en el desarrollo de tecnologías orientadas a reforzar la seguridad de las comunicaciones frente a nuevos desafíos asociados a la computación cuántica".

El proyecto QKD-GEO incluye el desarrollo de un sistema de distribución de claves cuánticas que irá a bordo de un satélite geoestacionario, así como en su infraestructura en tierra.

La participación de Grupo Oesía se sitúa en el núcleo técnico del proyecto y está plenamente alineada con sus capacidades en fotónica, tecnologías cuánticas y seguridad de las comunicaciones.

En este marco, indican, la compañía liderada por Luis Furnells asume el desarrollo de la fuente de fotones, componente esencial para el funcionamiento del sistema, destinado a generar los estados ópticos que codifican la información cuántica utilizada para transmitir la clave.

También participarán en la electrónica de control y procesamiento que permitirá la operación del generador cuántico de números aleatorios en el entorno espacial.

Ya el pasado 30 de junio, la tecnológica española alcanzó un hito clave del proyecto con la entrega a Thales Alenia Space de los modelos de ingeniería avanzados de ambos desarrollos para su integración con el resto de la carga útil QKD.

Luis Furnells, presidente ejecutivo de Grupo Oesía, ha afirmado que "este hito demuestra nuestra capacidad para desarrollar tecnología propia en áreas altamente especializadas, como la fotónica o la tecnología cuántica, en un entorno tan exigente como el espacial".

"Formar parte del proyecto QKD-GEO liderado por Thales Alenia Space supone contribuir a una iniciativa de alto valor tecnológico en un ámbito decisivo para la seguridad de las comunicaciones y la autonomía tecnológica", ha indicado Furnells.

Soberanía digital europea

El proyecto QKD-GEO se enmarca en un ámbito de especial relevancia para la soberanía digital europea. La distribución de claves cuánticas permite avanzar hacia comunicaciones más seguras ante un escenario en el que los ordenadores cuánticos podrían comprometer los sistemas de cifrado actuales.

En este contexto, afirman desde Grupo Oesía, el desarrollo de capacidades propias en fotónica, comunicaciones seguras y tecnología cuántica adquiere una dimensión estratégica para los sectores de defensa, seguridad, espacio y comunicaciones.

Con la participación en este programa, la compañía española refuerza su contribución a proyectos tecnológicos de alta complejidad, junto a compañías e instituciones de referencia, y consolida su papel en el desarrollo de soluciones avanzadas en ámbitos en los que ya cuenta con capacidades diferenciales.