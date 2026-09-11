Francia renovará sus satélites de inteligencia de señales a final de la década con Airbus Defence & Space y Unseenlabs

La elección de Airbus y Unseenlabs se debe a su capacidad de reducir el tiempo de revisita de los satélites y ofrecer acceso rápido a la información recopilada.

El nuevo sistema sustituirá a la constelación CERES a principios de la próxima década y contará con un presupuesto de casi 400 millones de euros.

Francia renovará su constelación de satélites de inteligencia de señales con el programa CELESTE, desarrollado por Airbus Defence & Space y Unseenlabs.

El espacio, como cuarto dominio de la guerra, ha ido incrementando su protagonismo en los últimos años dentro de las estrategias militares cubriendo un amplio abanico de aplicaciones. Una de las más comunes es la obtención de información para elaborar inteligencia, como así lo hará el programa CELESTE de Francia.

El programa CELESTE (Capacité ÉLEctromagnétique SpaTiaLE) es la última apuesta del Ministerio de las Fuerzas Armadas comandado desde París, que ha elegido a Airbus Defence & Space y a la startup Unseenlabs para desarrollar estos próximos satélites.

La iniciativa militar está dotada con un presupuesto de algo menos de 400 millones de euros y los sistemas resultantes están llamados a relevar la constelación de tres satélites CERES (Capacité de Renseignement Électromagnétique Spatiale) a principios de la próxima década.

En 2021, tal y como recoge La Tribune, la Dirección General de Armamento (DGA) seleccionó a Airbus y Thales para llevar a cabo el programa CELESTE en consorcio, siguiendo la fórmula aplicada con CERES.

Sin embargo, la DGA replanteó el proyecto y publicó un nuevo pliego de condiciones en julio del año pasado. Tras un periodo de análisis, finalmente Airbus y Unseenlabs se han hecho con el contrato.

El cometido de CELESTE es desplegar una arquitectura espacial de alto rendimiento para monitorizar el espectro radioeléctrico y detectar cualquier actividad militar adversaria desde el espacio.

Si bien se trata de un sistema en desarrollo, su papel de sucesor de la constelación CERES proporciona varias pistas sobre las que serán sus capacidades una vez se encuentre en órbita.

La principal actividad será la detección e interceptación de emisiones electromagnéticas que puedan ser de interés para la seguridad nacional del país y que se generen tanto desde tierra firme como desde el mar.

Una vez detectadas, el sistema también podrá caracterizar esta radiación de forma precisa para identificar la naturaleza de las emisiones, como pueden ser radares, antenas o redes de telecomunicaciones. Así como determinar su posición georreferenciada.

Toda esta información recopilada de los emisores sirve para alimentar de forma continua la biblioteca de guerra electrónica de las Fuerzas Armadas francesas, con las que disponer de las firmas electromagnéticas de los sistemas que los interesen.

Con la georreferencia también se puede elaborar cartografía del campo de batalla. Por ejemplo, conocer las posiciones enemigas según se detecten e identifiquen los emisores desplegados en una zona de conflicto; una herramienta muy importante para la planificación militar.

Uno de los factores determinantes para la selección de la propuesta elaborada por Airbus y Unseenlabs ha sido su capacidad para proporcionar a las Fuerzas Armadas un acceso muy rápido a las informaciones recopiladas, lo que supone una importante ventaja respecto a la constelación actual.

Precisamente, la nueva constelación busca rebajar de forma notable el tiempo de revisita de los satélites adscritos a CERES. Al operar únicamente con tres satélites en triangulación, el tiempo que tardan en volver a observar una misma zona de interés no resulta del todo óptimo para los requerimientos operativos actuales.

CERES y FLORE

La CERES es una constelación francesa de vigilancia electrónica espacial especialmente diseñada para la recopilación de información de emisores electromagnéticos.

Los tres componentes satelitales, que orbitan manteniendo una formación para mejorar la adquisición de información, fueron desarrollados con un consorcio formado por Thales Alenia Space y Airbus Defence and Space bajo la dirección del CNES y con la DGA como operadora.

Se lanzaron en noviembre de 2021 a bordo de un cohete Vega desde la Guayana Francesa y orbitan a unos 700 kilómetros de la Tierra.

Esta constelación posiciona a Francia como el único país europeo con este tipo de capacidad de inteligencia de señales (SIGINT) en el espacio, convirtiéndola en un factor clave para la interceptación de información imposible de acceder desde la superficie o aeronaves.

En cuanto a Unseenlabs, se trata de una de las compañías del new space más importantes de Francia, especialmente en todo lo relacionado con la tecnología satelital para labores de inteligencia.

Este mismo verano, a bordo de un Falcon 9 de SpaceX, Unseenlabs lanzó un nuevo orbitador diseñado para detectar un rango más amplio de frecuencias y extender la vigilancia del espectro electromagnético al teatro espacial.

Además, la compañía ha sido seleccionada para el programa FLORE, impulsado por la Agencia Francesa de Innovación para el desarrollo y la prueba de un satélite prototipo que permita la observación del espectro desde plataformas pequeñas.