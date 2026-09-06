Navantia y SAPA actualizan el sistema antiaéreo SKYDOR a la espera de su renovación por parte del Ministerio de Defensa

Navantia, SAPA, Rheinmetall Expal y Rheinmetall Air Defence han firmado un memorando para colaborar en futuras tecnologías de defensa aérea y fortalecer la autonomía estratégica europea.

SAPA también moderniza los cañones bitubo 35/90 mm, mientras que el Ejército de Tierra ha probado con éxito la munición AHEAD para neutralizar drones.

El mantenimiento incluye la reparación de Centros Directores de Fuego y Unidades Sensoras, además de la adquisición de repuestos para garantizar la operatividad del sistema hasta 2030.

Navantia y SAPA han recibido contratos para actualizar y mantener el sistema antiaéreo SKYDOR del Ejército de Tierra, por un valor total de hasta 16,5 millones de euros.

La compañía pública española Navantia ha recibido un nuevo contrato con el Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra para el mantenimiento del sistema de detección de amenazas aéreas SKYDOR.

En particular, la nueva adjudicación alcanza los 2 millones de euros y bebe directamente de un acuerdo marco formalizado en julio del 2025 con un valor estimado de 16,5 millones de euros.

Navantia firmó con el Ejército de Tierra el acuerdo para proporcionar el servicio de mantenimiento de los Centros Directores de Fuego (FDC) y Unidades Sensoras (US) del sistema de artillería antiaérea SKYDOR, diseñado para neutralizar amenazas a muy baja cota.

Este sistema surge de un acuerdo de colaboración entre Navantia y Oerlikon Contraves ejecutado entre los años 2000 y 2007 para el desarrollo y entrega de 24 unidades de Dirección de Tiro al Ejército de Tierra.

Tal y como recoge la compañía española, cada SKYDOR está formado por una Unidad Sensora, un Centro Director de Fuego y dos cañones bitubo de 35/90 milímetros.

Tanto las US como los FDC fueron fabricados por Navantia, siendo este último un desarrollo propio en colaboración con Oerlikon, empresa que posteriormente fue adquirida por la alemana Rheinmetall.

De vuelta al contrato rubricado con el Ejército de Tierra, además de las tareas de mantenimiento correctivo, el acuerdo también incluye la adquisición de un kit de repuestos proporcionados por la empresa Rheinmetall Air Defence, que permitirá mantener la capacidad operativa del sistema hasta el año 2030.

Ese es el año en el que deberá entrar el futuro sistema de Artillería Antiaérea para baja y muy baja cota (SHORAD y VSHORAD) que todavía no ha sido gestionado ni publicado por el Ministerio de Defensa.

Fuentes consultadas por EL ESPAÑOL apuntan a que esta renovación de la Artillería Antiaérea estará entre los 14 Programas Especiales de Modernización que la cartera liderada por Margarita Robles impulsará este año.

Ejercicios con sistema antiaéreo 35/90 mm Ejército de Tierra

Con el acuerdo marco y el contrato derivado recién formalizado el Ejército de Tierra "conseguirá recuperar prácticamente la totalidad de los Centros Directores de Fuego y las Unidades Sensoras del sistema SKYDOR", según anunció Navantia.

Tal y como recoge Navantia, el sistema SKYDOR integra radar, sensores electro-ópticos y sistema de identificación amigo-enemigo (IFF).

"La completa automatización de adquisición, evaluación y respuesta sobre múltiples trazas asegura alta precisión y supervivencia del operador", afirman.

Esta capacidad "se coordina desde el Sistema de Mando y Control HERCULES, que ofrece una visión táctica unificada, integra sensores, armas y enlaces de datos tácticos, y facilita la toma de decisiones en tiempo real".

Mejora de los cañones

De forma paralela a las labores de Navantia, la compañía guipuzcoana SAPA se encuentra trabajando en la reparación de los cañones antiaéreos bitubo 35/90 milímetros del modelo GDF-007, lo que supone la extensión completa del ciclo de vida del sistema completo.

Estos cañones fueron adquiridos en los años 70 para su integración en las baterías antiaéreas móviles del Ejército de Tierra, donde llevan prestando servicio desde entonces.

Inicialmente, estos cañones se denominaban GDF-002, pero tras varias actualizaciones y mejoras pasaron al estándar GDF-005 y, a principios de este siglo, GDF-007.

SAPA ha sido la compañía de cabecera del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra para llevar a cabo la modernización de los cañones. El último contrato se formalizó en abril de 2025 con un plazo de ejecución de cuatro años y un valor estimado del contrato de 39 millones de euros.

Los tubos del sistema tienen una cadencia de disparo que supera los 500 cartuchos por minuto y cuenta con un alcance máximo de 4 kilómetros.

Recientemente, el Ejército de Tierra ha probado con éxito la munición AHEAD (Advanced Hit Efficiency And Destruction) dentro del sistema SKYDOR como método para neutralizar drones.

El funcionamiento de un cartucho de munición AHEAD se basa en la liberación de una nube de subproyectiles de tungsteno —con versiones de hasta 600 perdigones— justo antes de impactar con el objetivo a batir, un concepto que en jerga militar se conoce como airburst y que proporciona ventajas muy importantes en el campo de batalla.

La compañía Rheinmetall, a través de su filial en España Expal, anunció hace poco menos de un año que produciría este tipo de munición en España.

Alianza

En la edición de 2025 de la feria FEINDEF, las compañías SAPA, Navantia, Rheinmetall Expal y Rheinmetall Air Defence firmaron un memorando de entendimiento con el objetivo de combinar sus capacidades y colaborar en el desarrollo de tecnologías que fortalezcan la "autonomía estratégica de Europa en el sector de la defensa".

Según reflejaron en un comunicado conjunto, el acuerdo supone un "paso decisivo" hacia una cooperación industrial más profunda, "especialmente en el sector de la defensa aérea".

"Somos conscientes de la responsabilidad y lo hacemos con la ambición y la convicción de que solo juntos podemos afrontar los retos actuales y futuros", afirmaron Roman Köhne, jefe de la División de Armamento y Municiones, y Oliver Dürr, jefe de la División de Soluciones Electrónicas de Rheinmetall.

Con este acuerdo, las compañías sentaron las bases para un más que posible programa del Ministerio de Defensa para la adquisición de un sistema de Artillería Antiaérea para muy baja cota (VSHORAD) dirigida al Ejército del Aire.