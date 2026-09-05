Destinus consigue un contrato con la Armada española para el suministro de 20 drones interceptores Hornet Block 1

Este es el primer contrato de Destinus en España y fortalece las capacidades nacionales de defensa aérea, permitiendo la integración del sistema en las fragatas clase F-80 'Santa María'.

El Hornet B1 es capaz de interceptar amenazas subsónicas y está diseñado para operar en entornos con navegación satelital denegada, con un alcance superior a 75 kilómetros.

El acuerdo incluye lanzadores, consolas de operación, equipos de entrenamiento y sistemas de comunicación, con entregas y formación en un plazo de 90 días.

La Armada española ha adjudicado a Destinus un contrato urgente de 1,15 millones de euros para el suministro de 20 drones interceptores Hornet Block 1.

Las pruebas del dron interceptor Hornet B1 realizadas en mayo de este mismo año a bordo de la fragata F-81 'Santa María' han dado sus frutos.

La Armada ha adjudicado a Destinus, fabricante del sistema, un contrato de 1,15 millones de euros para el suministro de 20 de estas aeronaves en un contrato articulado de forma urgente.

El contrato, según han indicado desde la compañía a EL ESPAÑOL, incluye también lanzadores, consolas de operación, equipos de entrenamiento y sistemas de comunicaciones de a bordo.

Las entregas y la formación de los operadores que manejarán los sistemas se llevarán a cabo dentro del plazo contractual de 90 días establecido por la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada.

Se trata del primer contrato que suscribe el Ministerio de Defensa con la filial de Destinus en España, mientras el Hornet B1 "avanza desde la fase de demostración hacia el suministro de sistemas" y la integración a bordo de las fragatas clase F-80 'Santa María'.

El acuerdo, afirman, es el resultado directo de la demostración realizada en mayo, durante la cual Destinus y la Armada mostraron la capacidad de desplegar el Hornet B1 desde una plataforma naval ya existente y mediante una solución de lanzamiento contenerizada.

Esta nueva fase "profundiza la cooperación entre ambas partes y enmarca contractualmente el despliegue naval del sistema".

Uno de los objetivos de esta adquisición es avanzar en la integración de los drones en la plataforma naval, incluido dentro de los sistemas de gestión de combate de las fragatas.

De este modo, el interceptor podrá utilizar las trazas de las amenazas detectadas por los sensores a bordo de las embarcaciones, como pueden ser los radares, para establecer el guiado hacia el objetivo.

"Las decisiones relativas al empleo del sistema permanecerán en todo momento bajo el control del operador", aseguran. "De acuerdo con las reglas de enfrentamiento aplicables".

Hornet B1

El Hornet B1 es un sistema interceptor de amenazas subsónicas diseñado para operar en entornos con los sistemas de navegación satelital denegados y dotado de guiado terminal autónomo.

"Proporciona una respuesta proporcional económicamente eficiente frente a municiones merodeadoras, sistemas aéreos de ataque unidireccional y otras amenazas aéreas" en el rango subsónico.

Según indican desde Destinus, el sistema ya se encuentra en producción en serie y las unidades incluidas en el contrato suscrito con la Armada se fabricarán en España.

Dron interceptor Hornet en su catapulta de lanzamiento Izan González Campo de Maniobras y Tiro Álvarez de Sotomayor (Almería)

La compañía, con cuarteles generales en Países Bajos, tiene en Madrid un importante centro de desarrollo tecnológico y también de fabricación.

"Lo que contribuirá a reforzar la capacidad industrial nacional en un ámbito de creciente importancia para la defensa aérea naval y la protección de activos críticos", indican en relación.

El Hornet B1 (o Block 1) cuenta con un alcance superior a los 75 kilómetros e integra una carga de 1,5 kilogramos.

Durante las primeras fases de vuelo, el dron interceptor recibe la información de seguimiento del blanco desde sensores externos, pero una vez lo identifica en el aire, el Hornet puede ejecutar la neutralización empleando sus propios medios.

El éxito del sistema ha llevado a Destinus a trabajar en el desarrollo de un Hornet B2 (Block 2) en colaboración con el Ministerio de Defensa de Países Bajos.

Se espera que esta segunda evolución supere los 150 kilómetros de alcance y una carga útil de 3 kilogramos, doblando a las plataformas adquiridas por la Armada española.

El primero en España

"Este es el primer contrato de Destinus en España y representa un paso importante hacia el establecimiento de una relación industrial y operativa a largo plazo en el país", aseguran.

El Hornet "está concebido para incorporar una capa de interceptación escalable frente a amenazas aéreas de gran volumen, como complemento —y no como sustituto— de los misiles navales de defensa aérea de mayor capacidad".

Asimismo, el contrato constituye una primera adquisición tras la demostración a bordo del F-81. "La correcta ejecución del suministro, la integración y la evaluación por parte de los operadores proporcionará a la Armada una base sobre la que valorar futuras necesidades y posibles fases posteriores".

Para Destinus, indican, "este acuerdo marca la transición desde la demostración hasta el suministro contratado y supone un nuevo avance en el desarrollo de capacidades soberanas de defensa aérea y misiles en España".