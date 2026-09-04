Ucrania acelera su rearme: autoriza 1.526 nuevos sistemas de armas en ocho meses, el 91% fabricados en el país

El aumento de modelos autorizados refleja el avance de la industria militar ucraniana hacia desarrollos más rápidos y una mayor apuesta por tecnologías no tripuladas.

El proceso de modernización incluye también equipos de apoyo logístico, entrenamiento, desminado y protección radiológica, química y biológica.

La mayoría de los nuevos equipos corresponden a sistemas aéreos no tripulados, guerra electrónica y vehículos terrestres no tripulados.

Ucrania ha autorizado 1.526 nuevos sistemas de armas en los primeros ocho meses de 2026, el 91% de ellos de fabricación nacional.

Ucrania está acelerando la incorporación de nuevas tecnologías a sus Fuerzas Armadas. En los primeros ocho meses de 2026, el Ministerio de Defensa ha codificado y autorizado para su suministro 1.526 nuevos modelos de armamento y equipamiento militar, casi el 91% de ellos de fabricación ucraniana.

Kiev ha dado luz verde a 565 sistemas de drones, 256 variantes de munición, 86 vehículos terrestres no tripulados (UGV), 64 sistemas de guerra electrónica e inteligencia de señales (EW/SIGINT/ELINT) y 48 modelos de vehículos blindados y blindados especiales, entre otros equipos diseñados para la guerra de alta intensidad.

La cifra marca un salto significativo respecto al mismo periodo de 2025, cuando se codificaron 983 modelos, el 86% de fabricación nacional. El incremento subraya el peso creciente de la industria de defensa ucraniana y su capacidad para desarrollar y desplegar sistemas adaptados a las exigencias del frente.

Los sistemas de alta tecnología constituyen la categoría más numerosa entre los nuevos equipos incorporados durante 2026. De los 1.526 modelos codificados, 565 corresponden a sistemas aéreos no tripulados fabricados en Ucrania.

La apuesta por estos sistemas responde a una de las principales lecciones extraídas de la guerra contra Rusia: la necesidad de disponer de equipos capaces de operar en un escenario marcado por la presencia masiva de drones, la guerra electrónica, la vigilancia permanente y el empleo de municiones de precisión.

El Ministerio de Defensa sostiene que los nuevos modelos responden a las exigencias de la guerra moderna de alta intensidad y que la incorporación acelerada de tecnología busca proporcionar a las Fuerzas Armadas ucranianas una ventaja tecnológica sobre el enemigo.

Crece el equipamiento no letal

El proceso de modernización no se limita a las armas. Kiev también ha autorizado durante estos ocho meses numerosos sistemas de fabricación nacional destinados al apoyo de las tropas tanto en el frente como en retaguardia.

Entre ellos figuran 26 modelos de equipos de apoyo logístico, 21 sistemas de entrenamiento, 19 equipos de ingeniería y desminado, 10 sistemas de mantenimiento y tres modelos destinados a la protección radiológica, química y biológica.

Este proceso de homologación y autorización permite que los nuevos desarrollos puedan incorporarse oficialmente al suministro de las Fuerzas de Defensa de Ucrania.

Entre los sistemas recientemente incorporados figura también el INGUAR-4, un vehículo blindado de recuperación diseñado para evacuar rápidamente del campo de batalla diferentes vehículos especiales, tanto de fabricación ucraniana como extranjera.

El incremento de modelos autorizados revela así una transformación de la industria militar ucraniana: más sistemas, ciclos de desarrollo más rápidos y una creciente dependencia de tecnologías no tripuladas.

Frente a una guerra que ha convertido los drones, la guerra electrónica y los sistemas de precisión en elementos centrales del combate, Kiev está tratando de trasladar directamente la innovación del sector industrial al campo de batalla.