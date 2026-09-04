La Marina alemana confiere una nueva capacidad de ataque a la OTAN gracias a los misiles de largo alcance LORA de Israel

Este avance refuerza la postura estratégica de Alemania y la OTAN, complicando la defensa de posibles adversarios al añadir potencia balística móvil a su flota naval.

La integración permanente de estos misiles presenta retos logísticos, ya que su instalación temporal ocupa la pista de vuelo de helicópteros de las fragatas F125.

El lanzamiento permite a Alemania atacar objetivos estratégicos a más de 400 kilómetros, transformando sus fragatas en plataformas de disuasión y ataque avanzado.

La Marina alemana ha probado con éxito los misiles cuasibalísticos LORA de Israel desde la fragata Sachsen-Anhalt, ampliando su capacidad de ataque a larga distancia.

A pesar de contar con sistemas de radar de última generación, propulsión híbrida avanzada y un elevado grado de automatización, las fragatas F125 -capaces de desplazar unas 7.200 toneladas- siempre han adolecido de la potencia de fuego pesada, la defensa aérea de zona y la capacidad de ataque a gran distancia que caracterizan a los buques de guerra de primera línea.

Esta aparente debilidad ha generado dudas sobre su utilidad real en escenarios de conflicto de alta intensidad, por ejemplo, dentro del marco de la OTAN. Sin embargo, un reciente y decisivo hito tecnológico promete redefinir de manera radical el perfil de estas plataformas navales.

En aguas del Atlántico Norte, la Marina alemana ha llevado a cabo con éxito, desde la cubierta de la fragata Sachsen-Anhalt, el lanzamiento del misil cuasibalístico LORA, desarrollado por la compañía estatal Israel Aerospace Industries (IAI).

La prueba, realizada durante la noche del pasado martes, ha demostrado que un buque de superficie germano puede proyectar fuego de precisión letal contra objetivos estratégicos situados a cientos de kilómetros tierra adentro, según ha confirmado el inspector general de la Marina alemana, vicealmirante Jan Christian Kaack.

Este hito operativo amplía de forma sustancial el abanico de misiones que la flota germana puede asumir, transformando una plataforma concebida para la supervisión y la presencia marítima en una herramienta de disuasión y ataque de largo alcance.

🇩🇪Die Fregatte „Sachsen-Anhalt" (Klasse 125) hat im Nordatlantik mindestens zwei ballistische Raketen vom Typ LORA (IAI) verschossen – gestartet aus Kanistern auf dem Flugdeck. Die Erprobung erfolgte im Rahmen der OPEX-Serie.



Video: Deutsche Marine pic.twitter.com/eV3yzjrcgg — Clemens Speer (@clemens_speer) September 2, 2026

El ejercicio se enmarcó dentro del programa de experimentación operativa de la Bundeswehr (las Fuerzas Armadas de Alemania). Para la realización de las maniobras, dos fragatas se desplegaron en un área estratégica comprendida entre las costas de Irlanda e Islandia, habiéndose emitido con 45 días de antelación los correspondientes avisos de seguridad para el tráfico marítimo y aéreo de la zona.

Durante el ensayo, se instalaron dos contenedores de lanzamiento sobre la cubierta de vuelo del buque, desde los cuales se dispararon los proyectiles de manera secuencial. IAI confirmó la efectividad de la prueba, asegurando que ambos misiles cumplieron con exactitud las trayectorias programadas hasta hacer impacto directo en sus metas.

Fragata Sachsen-Anhalt de Alemania Deutsche Marine

La potencial incorporación del sistema LORA, que dependerá de las conclusiones que se saquen de este experimento, otorgaría a las fuerzas navales germanas una capacidad ofensiva distinta a las que proporcionan los misiles de crucero habituales.

Con una longitud de más de cinco metros y un peso superior a la tonelada y media, este misil cuasibalístico es capaz de alcanzar distancias de hasta 434 kilómetros.

Su perfil de vuelo elevado y su tremenda energía cinética al momento del impacto dificultan considerablemente la interceptación por parte de los sistemas de defensa antiaérea enemigos, convirtiéndolo en un recurso idóneo para neutralizar puestos de mando, nodos logísticos, sistemas de radar y defensas en el interior del territorio adverso.

Además, gracias a una avanzada guía que combina navegación por satélite e inercial, el sistema ofrece una precisión extrema con un margen de error mínimo y una capacidad de respuesta sumamente rápida tras la orden de fuego.

Desafíos a futuro

A pesar del éxito de las maniobras, la integración permanente de este armamento en las fragatas F125 presenta desafíos logísticos y operacionales. La colocación temporal de los contenedores sobre la cubierta de helicópteros anula el uso de la pista de vuelo, privando al buque de una de sus capacidades de exploración y transporte.

Por ello, los mandos militares evalúan si una eventual adquisición formal implicaría la modificación estructural de estos buques o si la tecnología se reservará para futuras plataformas de combate, como las fragatas multipropósito F127.

Más allá de los aspectos técnicos, este avance representa un salto cualitativo en la postura estratégica de Alemania y de la OTAN. En un contexto europeo marcado por el deterioro de la seguridad regional, la capacidad de distribuir potencia de fuego balística desde unidades navales en movimiento complica de forma drástica los cálculos defensivos de cualquier oponente.

Alemania, que históricamente ha mantenido una capacidad de proyección distante limitada, da así un paso firme para dotar a su marina de una fuerza disuasoria moderna, flexible y profundamente integrada en los esquemas de defensa colectiva de la Alianza Atlántica.