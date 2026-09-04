Hisdesat y el Ejército del Aire estrechan su colaboración con un protocolo general en iniciativas espaciales

La firma se realizó durante el XVIII Seminario ‘Los satélites como un elemento clave para la Defensa y las aplicaciones gubernamentales’, celebrado en Santander.

El acuerdo contempla el desarrollo de proyectos en comunicaciones seguras satelitales, observación de la Tierra y servicios de Posición, Navegación y Tiempo (PNT).

Hisdesat y el Ejército del Aire y del Espacio han firmado un protocolo para reforzar la colaboración en iniciativas espaciales y el intercambio de información.

El operador de satélites gubernamentales Hisdesat y el Ejército del Aire y del Espacio han firmado hoy un Protocolo General de Actuación destinado a reforzar su colaboración en el intercambio de información y en el desarrollo de proyectos de interés común en el ámbito del espacio.

El protocolo ha sido suscrito por el Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio (JEMA), Francisco Braco, y el presidente del Consejo de Administración de Hisdesat, Santiago Bolíbar, bajo la presidencia de la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce.

La firma ha tenido lugar en el marco del XVIII Seminario ‘Los satélites como un elemento clave para la Defensa y las aplicaciones gubernamentales’ que se ha celebrado esta semana en Santander.

El documento contempla actividades de intercambio de información, iniciativas de innovación, investigación y desarrollo de aplicaciones operativas de interés común en el ámbito de las comunicaciones seguras satelitales.

Asimismo, también recoge la observación de la Tierra, servicios de Posición, Navegación y Tiempo (PNT), y el conocimiento de la situación espacial, tanto en los ámbitos de conciencia situacional como en misiones de vigilancia y seguimiento espacial.

El objetivo, según indican en un comunicado, es impulsar el desarrollo de procedimientos y tecnologías innovadoras que puedan proporcionar las soluciones necesarias para que el Ejército del Aire y del Espacio pueda cumplir sus misiones en el espacio como nuevo dominio operacional.

Hisdesat "suscribe este protocolo como operador y propietario de los satélites gubernamentales de comunicaciones y observación de la Tierra".

Así como proveedor de servicios y capacidades satelitales de alto valor tecnológico en las áreas de defensa, seguridad, inteligencia y servicio exterior de la Administración General del Estado.

Seminario del Espacio

La firma ha tenido lugar en el marco del seminario ‘Los satélites como un elemento clave para la Defensa y las aplicaciones gubernamentales’, encuentro de referencia para las empresas del sector espacio a nivel nacional.

El evento, que este año ha alcanzado su XVIII edición, se ha celebrado en la Universidad Europea del Atlántico de Santander con más de 300 asistentes y ha contado con la presencia de autoridades militares, altos cargos de la administración y directivos de la industria. El seminario está codirigido por Acorde e Hisdesat y patrocinado por los grandes exponentes de la industria del sector.