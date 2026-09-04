Frontex despliega barcos españoles y lituanos en el Canal de la Mancha mientras Ceuta reclama más apoyo europeo

La operación de Frontex refleja la necesidad de una respuesta europea coordinada ante la presión sobre las fronteras exteriores de la UE.

En Ceuta se han producido protestas vecinales y ataques a instalaciones de migrantes, agravando la tensión social y la crisis de recursos.

España reclama a la UE una mayor presencia de Frontex en Ceuta tras la entrada masiva de unos 72.000 migrantes desde Marruecos el 30 de julio.

Frontex desplegará dos barcos españoles y uno lituano en el Canal de la Mancha para apoyar a Francia ante la presión migratoria.

La UE responde a la presión migratoria en el Canal de la Mancha con medios navales europeos: dos embarcaciones españolas entre septiembre y octubre, más una lituana hasta enero, que se sumarán a las patrullas francesas. Mientras Francia recibe este apoyo temporal ante una crisis que trasciende lo nacional, España reclama una mayor presencia de Frontex en Ceuta, con 10 agentes adicionales.

La decisión de la UE llega pocos días después de la reunión entre los dirigentes de Francia y Reino Unido para abordar la inmigración irregular y en un momento de creciente presión política sobre ambos gobiernos para frenar los cruces hacia territorio británico.

Los barcos europeos se sumarán temporalmente al rescate en el Canal, según la Prefectura Marítima del Canal y del Mar del Norte. Esta ruta, de las más transitadas del mundo, es también uno de los principales focos de riesgo para migrantes en pateras: en agosto, Francia rescató a 157 personas tras incendiarse una embarcación.

El movimiento de Frontex adquiere especial relevancia para España, que afronta en Ceuta una crisis migratoria de dimensiones excepcionales. Madrid ha solicitado apoyo europeo para gestionar las consecuencias de la entrada masiva registrada el 30 de julio, cuando, según las autoridades españolas, alrededor de 72.000 personas cruzaron desde Marruecos.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha pedido además otros diez agentes de Frontex para reforzar las labores de triaje y control de los migrantes en la ciudad.

La petición se produce además en un contexto de creciente tensión social. En las últimas semanas se han sucedido protestas de vecinos que reclaman la salida de los migrantes, mientras que algunas de las instalaciones utilizadas por estas personas han sido objeto de ataques.

En particular, las tiendas de campaña instaladas en la playa del Tarajal, donde se habían concentrado numerosos migrantes, han sido atacadas e incendiadas. Estos episodios añaden una nueva dimensión a una crisis que ya combina presión migratoria, saturación de recursos y creciente conflictividad social.

La situación ha situado a Ceuta en el centro del debate sobre la seguridad de la frontera sur de la UE. La ciudad no es únicamente un punto de presión migratoria para España: constituye también una frontera exterior europea en contacto directo con el norte de África.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó esta semana que no existen pruebas sólidas para concluir que Marruecos organizara la entrada masiva de julio, aunque reconoció que las fuerzas de seguridad marroquíes permitieron los cruces durante unas diez horas en el momento más crítico de la crisis.

Decenas de migrantes intentan cruzar a España desde Marruecos, a 31 de julio de 2026. Marcos Moreno Europa Press

En esa misma comparecencia, el presidente también aseguró que España va a pedir al servicio de fronteras europeo Frontex que establezca una "presencia permanente" en el puerto y el espigón de la ciudad autónoma y una misión específica de Europol.

Aunque Frontex no sustituye a las autoridades nacionales ni asume por sí misma el control de las fronteras. Su cometido es reforzar las capacidades de los Estados mediante agentes, embarcaciones, aeronaves, sistemas de vigilancia, análisis de riesgos e intercambio de información.

Cuenta con más de 2 000 agentes del cuerpo permanente y el personal que trabaja en las fronteras exteriores de la UE, los coches patrulla, los aviones y los barcos que apoyan a las autoridades nacionales en el control fronterizo y la lucha contra la delincuencia.

El despliegue en el Canal de la Mancha es un ejemplo de esa lógica: Francia recibe temporalmente medios de otros países europeos para hacer frente a una presión que supera el ámbito estrictamente nacional. España, al mismo tiempo, reclama una mayor presencia de la agencia en Ceuta.

Del Canal al Estrecho: una misma frontera europea

La operación evidencia hasta qué punto la respuesta migratoria europea se está articulando como un sistema común de seguridad fronteriza. España aporta medios al Canal mientras solicita recursos adicionales para hacer frente a la situación en Ceuta.

Son escenarios distintos, pero con un elemento común: la presión sobre las fronteras exteriores de la UE exige capacidad de vigilancia, coordinación y respuesta multinacional.

En el norte, las embarcaciones españolas y lituanas reforzarán a Francia ante los peligrosos cruces hacia Reino Unido. En el sur, España busca aumentar la presencia europea en Ceuta después de una crisis que ha puesto a prueba los recursos disponibles sobre el terreno y ha elevado la tensión entre parte de la población y los migrantes.

La dimensión de seguridad resulta especialmente relevante en el caso español. La presión migratoria puede estar acompañada de tráfico de personas, desinformación, instrumentalización de los flujos migratorios y otras formas de presión sobre las fronteras.

Frontex no es una fuerza militar y la responsabilidad sobre Ceuta seguirá siendo española. Pero su intervención introduce una capacidad adicional de vigilancia, información y apoyo operativo europeo.

Y ahí reside la importancia estratégica de Ceuta: lo que ocurre en la ciudad autónoma no afecta únicamente a España. Es una cuestión que alcanza directamente a la frontera exterior de la Unión Europea.