UAV Navigation actualiza su sistema de navegación VNS01 para que pueda operar en entornos con GNSS denegado

Las nuevas capacidades permiten limitar los errores de posicionamiento a unos 30 metros y refuerzan la eficacia operativa de drones frente a interferencias o amenazas al GNSS.

El sistema utiliza imágenes satelitales y elementos geográficos como carreteras o ríos para mantener la precisión, incluso en terrenos inexplorados o con referencias visuales limitadas.

La actualización incluye algoritmos avanzados de navegación referenciada al terreno y comparación de mapas satelitales para aportar fuentes adicionales de posicionamiento.

UAV Navigation ha mejorado su sistema visual VNS01 para operar con precisión en entornos donde la señal GNSS está denegada.

La compañía española UAV Navigation, filial del Grupo Oesía, ha anunciado una mejora del software para su sistema de navegación visual VNS01, que ahora será más preciso durante operaciones en entornos con GNSS denegado y sobre rutas no sobrevoladas previamente.

Para lograrlo, han incorporado algoritmos avanzados de navegación referenciada al terreno (TRN) y comparación de mapas satelitales (Satellite Map Matching) que estarán disponibles mediante una actualización.

Estas capacidades conseguidas, explican en un comunicado, "refuerzan aún más la posición de la compañía en el ámbito de las tecnologías de navegación resiliente para plataformas aéreas autónomas".

La incorporación de las tecnologías TRN y Satellite Map Matching aportan fuentes adicionales de posicionamiento absoluto en terrenos previamente inexplorados, contribuyendo a mantener una navegación precisa durante periodos prolongados de pérdida o degradación de la señal GNSS.

La comparación de mapas satelitales utiliza imágenes precargadas en el dispositivo de navegación como referencia para la navegación. Mediante la correlación de imágenes satelitales almacenadas y las captadas por la cámara a bordo de la aeronave en tiempo real, el sistema genera correcciones absolutas de posición.

Emplea, por ejemplo, carreteras, ríos o líneas de costa; elementos fácilmente reconocibles para estimar la posición más probable de la aeronave y seguir generando correcciones de navegación incluso cuando las referencias visuales son limitadas o no están disponibles.

A diferencia de los sistemas de navegación convencionales basados en estimación por trayectoria, donde los errores de posicionamiento aumentan a medida que se recorre distancia, la combinación de odometría visual, comparación de mapas satelitales y navegación referenciada al terreno permite mantener ese error acotado.

En condiciones operativas favorables, explican, el VNS01 ha "demostrado ser capaz de limitar los errores de posicionamiento a aproximadamente 30 metros, independientemente de la distancia recorrida".

En cuanto a los nuevos algoritmos aplicados por UAV Navigation, la compañía apunta a que los ha desarrollado "para garantizar la continuidad de la misión en entornos disputados y con degradación de la señal GNSS".

"Ayudando a fabricantes y operadores de sistemas aéreos no tripulados (UAS) a mantener la eficacia operativa frente a interferencias (jamming), suplantación de señal (spoofing) y otras amenazas que afectan a los sistemas de navegación por satélite", indican.

Asimismo, estas nuevas capacidades amplían aún más el enfoque multisensor de la compañía para una autonomía asegurada (assured autonomy), mediante la combinación de tecnologías de navegación complementarias para un posicionamiento preciso durante toda la misión.