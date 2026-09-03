EEUU prepara el F-35 para llevar seis misiles en su bodega interna y ganar potencia sin perder furtividad

El Technology Refresh 3 (TR-3) dotará al F-35 de la potencia de procesamiento necesaria para soportar todas estas nuevas capacidades.

La modernización se enmarca en el programa Block 4, que incluye 55 mejoras prioritarias como avances en enlaces de datos, guerra electrónica y sensores para superioridad aérea.

El proyecto 'Six in the Bay' está previsto para 2030 y permitirá al caza enfrentar más objetivos sin recurrir a armamento externo que comprometería su baja observabilidad.

Estados Unidos planea que el F-35 pueda llevar seis misiles en su bodega interna, un 50% más que actualmente, para aumentar su potencia sin perder su capacidad furtiva.

Estados Unidos avanza en una de las mejoras más significativas del caza F-35 Lightning II dentro del programa Block 4: incrementar de cuatro a seis los misiles alojados en las bodegas internas. El proyecto “Six in the Bay” (SITB) ya está integrado en la hoja de ruta del Pentágono, con desarrollo previsto para septiembre de 2030.

Este aumento supone un 50% más de armamento interno sin necesidad de recurrir a pilones exteriores, lo que permite mantener la configuración de baja observabilidad del caza en escenarios de alta amenaza y reducir su exposición ante las defensas enemigas.

El documento de adquisiciones del programa F-35 para el ejercicio fiscal 2027 confirma el desarrollo de SITB, aunque no especifica el tipo de misil que se empleará, las versiones del F-35 a las que se aplicará ni los detalles de las modificaciones requeridas en las bodegas y los sistemas de lanzamiento.

La importancia del programa reside en un problema básico de cualquier caza furtivo: la profundidad de su "cargador".

Un F-35 puede recurrir a armamento externo para aumentar su carga, pero hacerlo incrementa su firma radar y compromete una de sus principales ventajas frente a un adversario avanzado.

Con Six in the Bay, el Pentágono busca precisamente aumentar el número de oportunidades de combate sin sacrificar la configuración furtiva. Dos misiles adicionales pueden marcar la diferencia en una misión en la que el avión deba enfrentarse a varios objetivos antes de regresar a rearmarse.

El programa no confirma que esas seis armas sean misiles AIM-120D. De hecho, el mismo calendario contempla para 2030 una mejora independiente del enlace de datos bidireccional del AIM-120D. Ambos desarrollos aparecen en paralelo y, por ahora, no existe confirmación oficial de que estén directamente relacionados.

Un F-35 más conectado y letal

Six in the Bay forma parte de una modernización mucho más amplia. Block 4 contempla 55 capacidades consideradas prioritarias por el Pentágono, entre ellas mejoras de la cadena de ataque, superioridad aérea y supresión de defensas aéreas enemigas.

La actualización también incorpora mejoras en los enlaces de datos, la guerra electrónica y los sensores. Entre ellas figura la evolución de MADL hacia una arquitectura de malla dinámica y nuevas capacidades de Link 16, además de sistemas de búsqueda y seguimiento infrarrojo compartido entre varios F-35.

Estas mejoras persiguen un objetivo común: que el caza no solo pueda detectar antes y localizar mejor, sino también compartir esa información con otros aviones y unidades para acelerar la decisión y el empleo de las armas.

El programa Technology Refresh 3 (TR-3) proporciona además la potencia de procesamiento y memoria necesarias para soportar las nuevas capacidades de Block 4.