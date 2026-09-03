EEUU encarga a Palantir y Anduril producir ocho sistemas TITAN, el 'cerebro' con IA que localizará objetivos en la batalla

El sistema fue diseñado con la participación de soldados estadounidenses para adaptarse a condiciones reales y busca reducir la dependencia de centros de mando fijos, permitiendo operar incluso bajo ataques electrónicos.

TITAN utiliza inteligencia artificial para procesar información de satélites, drones y sensores terrestres, acelerando la identificación y ataque de objetivos en operaciones militares.

El contrato está valorado en 192 millones de dólares, con Palantir a cargo del software y la integración, y Anduril responsable del hardware y montaje en vehículos.

El Ejército de EEUU ha encargado a Palantir y Anduril la producción de ocho sistemas TITAN, una estación móvil que fusiona datos de sensores para detectar y localizar objetivos en el campo de batalla.

El Ejército de EEUU da el salto de los prototipos a la producción de su nueva estación terrestre móvil, capaz de fusionar datos de satélites, aeronaves y sensores terrestres para detectar y localizar objetivos y apoyar ataques de precisión de largo alcance, en una apuesta que acelera la integración de inteligencia artificial en el campo de batalla.

Palantir y Anduril han recibido adjudicaciones de la US Army para producir los primeros ocho sistemas TITAN, la nueva estación terrestre móvil que fusiona datos de sensores terrestres, aéreos y espaciales para generar inteligencia y objetivos. El contrato, por 192 millones de dólares, destina 127 millones a Palantir como contratista principal y 65 millones a Anduril.

Los sistemas, que se entregarán en los próximos 18 meses, incluyen cuatro unidades TITAN Advanced y otras cuatro TITAN Basic, dos configuraciones con distintas capacidades de procesamiento, integración y movilidad.

La versión Advanced está diseñada para asumir una mayor carga de procesamiento e integrar más datos de sensores; la Basic prioriza movilidad y rapidez de despliegue. En ambos casos, el objetivo es detectar y localizar objetivos con mayor velocidad y trasladar esa información a las unidades que deben actuar.

TITAN es una estación terrestre tripulada que funciona como nodo avanzado de inteligencia y targeting: recibe datos de satélites, plataformas de gran altitud, aeronaves y sensores terrestres, y los procesa con inteligencia artificial y aprendizaje automático.

GexaScrW0AAG3gI.jpg Palantir

El sistema busca resolver uno de los grandes retos de la guerra moderna: convertir el enorme volumen de datos de los sensores en información útil para localizar objetivos antes de que se desplacen, se oculten o ataquen.

TITAN pretende reducir esa vulnerabilidad con una arquitectura móvil y distribuida: en lugar de concentrar el procesamiento en instalaciones fijas, lleva parte de esa capacidad al terreno, permitiendo a los soldados recibir y procesar información sin depender primero de un puesto de mando permanente.

Palantir pone el software, Anduril el hardware

Palantir USG, filial de Palantir Technologies, actuará como contratista principal del programa. La compañía coordinará la fabricación y entrega de los ocho sistemas y proporcionará el software que constituye el núcleo de TITAN, además de encargarse de integrar nuevas tecnologías en la arquitectura.

Anduril producirá en sus instalaciones de Costa Mesa, California, los equipos reforzados montados sobre vehículos e incorporará los sistemas de alimentación, gestión térmica, control y operación necesarios para trabajar en condiciones de combate.

La compañía participa en TITAN desde 2021 como arquitecto principal de los sistemas de hardware. El programa también cuenta con la participación de L3Harris Technologies, Sierra Nevada Corporation, Strategic Technology Consulting y World Wide Technology, cuyos sistemas y tecnologías serán integrados en la plataforma liderada por Palantir.

El desarrollo de TITAN se ha realizado además con la participación de soldados estadounidenses. Los prototipos fueron empleados por unidades operativas para comprobar su funcionamiento en condiciones reales y trasladar esa experiencia al diseño de la versión de producción.

“TITAN fue diseñado por los soldados que lo utilizaron, en las condiciones en las que lo utilizaron y con el nivel de exigencia que ellos establecieron”, afirmó Akash Jain, presidente y director tecnológico de Palantir USG.

“Es la única forma de que un sistema como este se gane su lugar en el campo de batalla”, añadió.

Acortar la distancia entre el sensor y el arma

El verdadero potencial de TITAN reside en su capacidad para acortar el ciclo entre detectar un objetivo y proporcionar la información necesaria para atacarlo.

En los conflictos actuales, satélites, drones, aeronaves de inteligencia, radares y sensores terrestres generan cantidades masivas de información. La ventaja ya no depende únicamente de disponer de más sensores, sino de ser capaz de fusionar sus datos y convertirlos rápidamente en una decisión operativa.

TITAN está diseñado precisamente para actuar en ese punto. Su inteligencia artificial procesa las diferentes fuentes de información y ayuda a generar datos de targeting para los escalones de mando y los sistemas de fuegos de precisión.

El concepto se integra en la denominada cadena sensor-to-shooter, en la que cada segundo ganado puede resultar decisivo. Si un objetivo es localizado pero permanece sin identificar o sin una solución de ataque durante demasiado tiempo, puede desaparecer del área de interés antes de que llegue la orden de fuego.

La capacidad de procesar la información sobre el terreno permite además reducir la dependencia de nodos centrales y mantener la cadena de decisión operativa incluso en un entorno donde las comunicaciones estén degradadas o sometidas a ataques electrónicos y cinéticos.