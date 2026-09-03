Alemania entrega a Israel un nuevo submarino capaz de lanzar misiles balísticos

La colaboración entre Alemania e Israel continúa con la fabricación de la nueva generación de submarinos de la clase Dakar.

Este nuevo submarino refuerza significativamente la capacidad de disuasión marítima y la proyección de fuerza de Israel en la región.

El INS Drakon destaca por su estructura ampliada, diseñada para integrar sistemas de lanzamiento vertical capaces de albergar misiles balísticos.

Alemania ha entregado a Israel el submarino INS Drakon, el tercero de la clase Dolphin con propulsión independiente de aire.

La entrega del submarino INS Drakon a la Marina israelí marca un nuevo hito en la cooperación industrial y militar entre Alemania e Israel, consolidando una alianza que se ha extendido a lo largo de varias décadas. Fabricado por Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) en los astilleros de Kiel, este sumergible representa la tercera y última unidad correspondiente al programa de la clase Dolphin dotada con sistemas de propulsión independiente de aire (AIP).

Tras completar una serie de rigurosas pruebas, tanto en muelle como en la mar, y celebrarse una ceremonia oficial de despedida que contó con la presencia de autoridades militares y empresariales, la embarcación ha iniciado formalmente su travesía desde las costas germanas con destino al mar Mediterráneo.

Desde una perspectiva operativa e industrial, el traspaso del INS Drakon no solo simboliza el cierre con éxito del proyecto 'Dolphin AIP', sino que pone de manifiesto también la capacidad técnica de los astilleros alemanes para llevar a cabo iniciativas de defensa altamente sofisticadas dentro de los plazos y parámetros acordados.

"Con la partida del INS Drakon, concluimos con éxito un programa exigente que se caracterizó durante muchos años por la confianza, la experiencia tecnológica y la responsabilidad compartida. Israel es un socio importante para nosotros en el sector marítimo", ha señalado el CEO de TKMS, Oliver Burkhard.

No obstante, la colaboración entre la compañía y la fuerza naval israelí no se detiene aquí, pues ya se encuentra en marcha la fabricación de la siguiente generación de sumergibles: la clase Dakar.

Características del INS Drakon

El aspecto más relevante del INS Drakon reside en las innovaciones de armamento que introduce dentro de la fuerza naval israelí. A diferencia de las unidades precedentes, cuyo diseño requería la adaptación de tubos lanzatorpedos modificados para el despliegue de misiles de crucero orientados a la disuasión estratégica, diversos análisis de inteligencia naval indican que este nuevo submarino incorpora una estructura significativamente ampliada en su vela.

Esta modificación arquitectónica respondería a la integración de sistemas de lanzamiento vertical específicamente diseñados para albergar nuevos misiles, los cuales podrían corresponder a proyectiles de tipo balístico.

Aunque la configuración exacta y el tipo de armamento permanecen bajo estricto secreto oficial, la posible incorporación de misiles balísticos lanzados desde plataformas sumergidas representaría un salto cualitativo sin precedentes para la disuasión marítima de Israel, otorgándole una capacidad de respuesta estratégica más flexible, versátil y resistente.

Complementado con tubos lanzatorpedos convencionales de calibres estándar y ampliados, el INS Drakon reconfigura de manera sustancial el poderío naval y la proyección de fuerza de Israel en la región.