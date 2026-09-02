La Armada adquiere helicópteros no tripulados de Alpha Unmanned Systems por 1,3 millones de euros

El A900 ya ha participado en ejercicios de la OTAN y colaboraciones con Airbus Helicopters y Navantia, integrándose en sistemas de combate y operaciones conjuntas.

Las aeronaves, equipadas con sensores avanzados y estaciones de control, realizarán misiones de reconocimiento y vigilancia marítima totalmente autónomas.

Los drones estarán destinados al Centro de Experimentación de Vehículos No Tripulados (CEVENTA) en la Base Naval de Rota.

La Armada ha adquirido tres helicópteros no tripulados modelo A900 de Alpha Unmanned Systems por 1,3 millones de euros.

La Armada, a través de la Jefatura de Apoyo Logístico, ha anunciado la adquisición de RPAS clase I para el Centro de Experimentación de Vehículos No Tripulados (CEVENTA) ubicado en la Base Naval de Rota.

El modelo elegido en este contrato es el A900, un helicóptero no tripulado de Alpha Unmanned Systems (AUS) del que la Armada contará, al menos, con tres unidades, según han informado fuentes de la compañía a EL ESPAÑOL.

Las aeronaves recalarán en Rota en configuración naval y estarán equipadas con sensores electroópticos y de infrarrojos. La adjudicación se ha cerrado en 1,3 millones de euros.

Asimismo, el sistema incluirá igualmente estaciones de control embarcadas y terrestres, un simulador de vuelo, transceptores AIS, un paquete de apoyo logístico y formación para operadores y técnicos.

El helicóptero A900 de la compañía madrileña "está diseñado para realizar misiones marítimas de reconocimiento y vigilancia totalmente autónomas", han indicado desde AUS a este periódico.

En cuanto a especificaciones, tiene un peso máximo al despegue inferior a 25 kilogramos, una autonomía superior a las 4 horas y un radio operativo de hasta 60 kilómetros. Todos estos datos concuerdan y cumplen con los requisitos publicados por la propia Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada.

La plataforma ya cuenta con cierta experiencia en despliegues y maniobras marítimas con la Armada española. El A900 se ha desplegado un total de tres veces a bordo de Buques de Acción Marítima (BAM), con los que ha participado en ejercicios de la OTAN.

En las maniobras REPMUS 2022 operó desde buques de patrulla integrándose en el mando y control en tierra, mientras que en los ejercicios Dynamic Messenger de 2023 se integró en los sistemas de combate del BAM 'Furor' mediante el sistema NAIAD de Navantia.

Más recientemente, en mayo de este mismo año, el A900 participó junto a Airbus Helicopters España en un ejercicio de cooperación tripulado-no tripulado (MUM-T, como se conoce en inglés) desde el BAM 'Rayo' a 20 millas de la costa de Cádiz.

Alpha Unmanned Systems firmó en noviembre del pasado año un memorando de entendimiento con Navantia para explorar sinergias tecnológicas y comerciales entre ambas compañías, principalmente con el objetivo de integrar soluciones avanzadas ISR en las plataformas de la compañía naval pública.

Como parte de esta alianza, el dron A900 será incorporado a la cartera tecnológica del astillero, con el fin de reforzar su catálogo de soluciones integradas para clientes tanto nacionales como internacionales.