La valenciana DAS Photonics finaliza las pruebas de su fuente de fotones para el satélite QKDSat de la ESA

Las claves

Las claves Generado con IA DAS Photonics ha completado con éxito la cualificación de una fuente de fotones para el satélite QKDSat de la Agencia Espacial Europea. Esta tecnología permitirá la distribución cuántica de claves (QKD) desde el espacio, reforzando la seguridad de las comunicaciones frente a amenazas de computación cuántica. La fuente de pulsos ópticos desarrollada por la empresa valenciana ha sido entregada a Redwire Europe para su integración en el satélite. QKDSat es el primer proyecto europeo que busca ofrecer comunicaciones cifradas y seguras mediante tecnología cuántica en el espacio.

La empresa valenciana, perteneciente a EM&E (Escribano Mechanical & Engineering), ha alcanzado un hito europeo al completar con éxito la cualificación de una tecnología clave para la misión QKDSat de la Agencia Espacial Europea (ESA).

En concreto, se trata de la cualificación europea más avanzada de una fuente de fotones (FPS) para un sistema de distribución cuántica de claves (QKD, por sus siglas en inglés) por satélite.

Según explican en un comunicado, es un avance que refuerza la autonomía tecnológica de Europa en este ámbito y que contribuirá a proteger las comunicaciones más sensibles frente a las amenazas de la futura computación cuántica.

DAS Photonics ha validado la fuente de pulsos ópticos, un sistema diseñado para generar pulsos de luz que permitirán la distribución de las claves de cifrado desde un satélite mediante los protocolos propios de QKD.

Este tipo de comunicación aprovecha las leyes de la física cuántica para proteger el intercambio de información frente a posibles interceptaciones. Cualquier intento para acceder a los datos durante la transmisión deja un rastro detectable, lo que aporta un nivel de seguridad mucho mayor.

El equipo desarrollado por la valenciana ha sido entregado a Redwire Europe, contratista principal y fabricante del satélite QKDSat, para realizar los ensayos completos a nivel de sistema tras superar una campaña de pruebas funcionales y ambientales en el laboratorio de la ESA en Valencia.

"La cualificación y entrega del FPS representa un paso decisivo para el desarrollo de las comunicaciones cuánticas europeas y demuestra la capacidad de la industria española para convertir tecnologías fotónicas de última generación en subsistemas espaciales robustos y preparados para operar en órbita", ha señalado Marta Beltrán, directora de Espacio de DAS Photonics.

Por otro lado, Laurent Jaffart, director de Resiliencia, Navegación y Conectividad de la ESA, ha afirmado que "el futuro de Europa depende de unas comunicaciones fiables y seguras, y el espacio desempeña un papel fundamental para hacerlas posibles".

Jaffart también ha explicado que el conseguido por la empresa valenciana es un "hito importante para QKDSat" y demuestra cómo la ESA está "trabajando con la industria europea para transformar la investigación de vanguardia en capacidades operativas".

El objetivo del programa es proporcionar resiliencia en las comunicaciones y establecer las bases para las comunicaciones cifradas del futuro, especialmente aquellas de sectores críticos como la defensa.

Además, QKDSat es la primera iniciativa europea destinada al desarrollo de un satélite operativo y comercial seguro para la distribución cuántica de claves.

Permitirá comunicaciones cifradas apoyándose en la física de los fotones de la mecánica cuántica, que permite detectar si un tercero está intentando conocer la clave que está siendo utilizada en el enlace cifrado.