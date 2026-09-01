Asturias comprará a Duro Felguera el taller de Barros para que Indra instale allí su planta de fabricación de blindados

La ubicación de Barros es considerada especialmente adecuada por Indra, que ya cuenta con una planta en Gijón, generando sinergias industriales.

El presidente Adrián Barbón destaca que la operación beneficiará a Duro Felguera, Indra y la región de Asturias.

El Gobierno de Asturias comprará a Duro Felguera el taller de Barros para que Indra instale allí una planta de fabricación de blindados en Langreo.

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha anunciado este martes que el Gobierno autonómico comprará a Duro Felguera el taller de Barros para que Indra pueda desarrollar "cuanto antes" su planta de fabricación de blindados en Langreo, en la cuenca del Nalón.

En su intervención en la inauguración de la Escuela internacional de verano Manuel Fernández López 'Lito', organizada por UGT Asturias, el presidente no ha querido "extenderse en los detalles" pero ha asegurado que "pese a los rumores y las acusaciones sin fundamento alguno" el Gobierno "no ha dejado de trabajar un solo día para conseguir que este relevante proyecto industrial se lleve a cabo".

"Hoy puedo anticiparos que hemos encontrado una solución satisfactoria para todas las partes: para Duro, para Indra y, lo más importante de todo, para Asturias", ha asegurado.

Por su parte, Indra ha agradecido la iniciativa del Principado de Asturias de adquirir el taller de Barros para facilitar los planes de crecimiento de la compañía en Asturias e impulsar el desarrollo de nuevas capacidades industriales en el corredor norte de España, con la creación de una nueva fábrica para sistemas militares terrestres en Langreo.

Esta propuesta, han señalado desde la compañía española a través de un comunicado, es fruto de la colaboración de Indra y el gobierno autonómico, que se puso de manifiesto en el encuentro que Josep Maria Recasens, CEO de Indra, y Adrián Barbón mantuvieron el pasado julio.

La ubicación de Barros presenta características especialmente adecuadas para las necesidades industriales de la compañía y ofrece importantes sinergias con la planta de Indra Land Vehicles en Gijón, han explicado.