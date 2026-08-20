Los soldados españoles desplegados en Letonia se adiestran en maniobras de defensa contra drones

El despliegue español destaca por el empleo de carros de combate 'Leopardo 2E', vehículos 'Pizarro', misiles NASAMS y sistemas tecnológicos de inteligencia y apoyo.

Las maniobras incluyen prácticas avanzadas de defensa contra drones, integrando capacidades C-UAS para neutralizar amenazas no tripuladas.

El Subgrupo Táctico 'Tizona' ha ejecutado operaciones ofensivas y defensivas, adaptándose a escenarios bélicos dinámicos y cambiantes.

Los soldados españoles en Letonia participan en el ejercicio multinacional Oak Strike Shield, preparatorio para la certificación de la brigada aliada.

Las Fuerzas Armadas españolas integradas en el contingente Flanco Este Letonia XIX han vuelto a dar una muestra de su altísimo nivel de alistamiento y versatilidad táctica en el escenario de la Alianza Atlántica.

Integrados en el Battlegroup Multinacional de la OTAN en Letonia, bajo liderazgo canadiense, los militares españoles desplegados en el Campo de Entrenamiento de Ādaži han participado activamente en el ejercicio Oak Strike Shield.

Esta maniobra multinacional, que agrupa a efectivos de diversas naciones aliadas, representa la fase decisiva de preparación con vistas al ejercicio Oak Resolve, maniobra en la que se evaluará y certificará la capacidad operativa de combate de todo el batallón multinacional.

En el corazón de estas maniobras se ha situado el Subgrupo Táctico 'Tizona', unidad de maniobra de las fuerzas españolas que ha debido enfrentarse a un escenario bélico dinámico y altamente evolutivo.

Durante las jornadas de adiestramiento, los efectivos españoles ejecutaron operaciones combinadas de carácter tanto ofensivo como defensivo, poniendo a prueba su capacidad para operar de forma continuada e ininterrumpida sobre el terreno.

El dinamismo de la simulación exigió una constante adaptación de los procedimientos tácticos a situaciones cambiantes, consolidando la cohesión y la efectividad de las unidades mecanizadas en el combate cercano.

El desempeño de las fuerzas de maniobra estuvo estrechamente ligado al trabajo estratégico desplegado por la unidad de Zapadores. En el papel fundamental de proporcionar apoyo de ingenieros, esta unidad garantizó la movilidad de las fuerzas propias al tiempo que articulaba severas medidas de contra movilidad frente a la fuerza adversaria.

Soldado español desplegado en Letonia durante el ejercicio 'Oak Strike Shield' EMAD

En la fase de ataque, los zapadores facilitaron la superación de obstáculos complejos para sostener el ritmo de avance de las columnas acorazadas.

Por otro lado, en la fase defensiva, llevaron a cabo un minucioso trabajo de fortificación para reforzar las posiciones propias y encauzar estratégicamente los movimientos del enemigo hacia zonas convenientes para la defensa.

La complejidad del ejercicio radicó fundamentalmente en la integración armónica de múltiples capacidades de combate. El Subgrupo Táctico coordinó sus desplazamientos con elementos de reconocimiento, apoyos de fuego de artillería y sistemas de ala fija y rotatoria.

En este ecosistema operativo moderno, cobró especial relevancia el empleo de sistemas aéreos no tripulados para el reconocimiento avanzado y el conocimiento de la situación en tiempo real.

Defensa contra drones

Para responder a las amenazas contemporáneas, las tropas practicaron maniobras avanzadas de defensa contra drones, integrando capacidades específicas C-UAS destinadas a neutralizar dispositivos no tripulados y garantizar la protección de la fuerza en todo el espectro del combate.

El contingente español aporta una potencia de fuego y una capacidad técnica determinante a la Brigada Multinacional de la OTAN. En el despliegue sobresalen los carros de combate 'Leopardo 2E' y los vehículos de combate de infantería 'Pizarro', respaldados por unidades de Artillería de Campaña y elementos de apoyo logístico.

Soldados españoles desplegado en Letonia durante el ejercicio 'Oak Strike Shield' EMAD

Asimismo, la protección aérea y antiaérea se ve reforzada por la Unidad de Defensa Antiaérea equipada con misiles NASAMS, complementada por transportes oruga M-113, morteros pesados, Vehículos de Combate de Zapadores y sistemas de misiles contra carro 'Spike'.

A esta huella operativa se suman capacidades de alto valor tecnológico, como las aportadas por los equipos de Controladores de Ataque Terminal Conjunto y las aeronaves no tripuladas 'Raven' para inteligencia táctica.

Todo este despliegue reafirma a España como un socio de absoluta fiabilidad dentro de la Alianza Atlántica. A través del compromiso directo de sus Fuerzas Armadas, el país contribuye decisivamente a la postura disuasoria de la OTAN en el este de Europa, garantizando la estabilidad y la seguridad del continente ante cualquier desafío actual o futuro.