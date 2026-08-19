Navantia UK activa la modernización de las icónicas grúas Sansón y Goliat de los astilleros del Titanic

La renovación forma parte de un plan mayor de recapitalización de 115 millones de euros para preparar el astillero para nuevos buques logísticos de la Royal Navy.

Las grúas, símbolos del puerto de Belfast, serán sometidas a pruebas de carga y actualización tecnológica para futuros proyectos navales.

La intervención, valorada en 3,6 millones de euros, incluye revisión de motores, sustitución de cables eléctricos y reparaciones estructurales.

Navantia UK ha iniciado la modernización de las grúas Sansón y Goliat en los astilleros Harland & Wolff de Belfast, conocidos por construir el Titanic.

Navantia UK ha puesto en marcha este miércoles las obras de modernización de las legendarias grúas de los astilleros Harland & Wolff (H&W) en Belfast, famosos por haber construido el Titanic. La intervención, valorada en 3,1 millones de libras (3,6 millones de euros), busca devolver a su óptimo estado operativo a Sansón y Goliat, las dos grúas amarillas que dominan el skyline del puerto norirlandés.

Los trabajos, ya iniciados en Goliat —la más antigua, erigida en 1969 y con 96 metros de altura—, incluyen la revisión de motores, sustitución de cables eléctricos y reparaciones estructurales.

Una vez completada esta fase, le tocará el turno a Sansón, instalada en 1974 y la más cercana al mar, que alcanza los 106 metros. Ambas tienen capacidad para levantar 840 toneladas, el equivalente a cuatro Boeing 747.

La renovación forma parte de un plan de recapitalización de H&W de 98,5 millones de libras (115 millones de euros) destinado a preparar el astillero —propiedad del grupo público español Navantia desde 2025— para nuevos proyectos navales, tanto militares como comerciales.

Carlos López Carregado, director general de H&W, definió a Sansón y Goliat como "símbolos" de Belfast y garantizó que recibirán "el máximo respeto" durante las obras. "Sabemos que la ciudad está orgullosa de ellas. Este proyecto de mantenimiento mecánico, eléctrico, hidráulico y estructural las devolverá a su mejor estado", afirmó.

López Carregado adelantó que, tras la sustitución de piezas y la actualización tecnológica, se realizarán pruebas de carga a plena capacidad. "Necesitarán toda su potencia para levantar los bloques de los buques de apoyo logístico de la flota y de los futuros barcos que esperamos construir en Belfast", añadió.

Contexto estratégico

La puesta a punto de las grúas cobra sentido en el marco del programa Fleet Solid Support (FSS), para el que Navantia UK ya ha comenzado la construcción del primero de los tres buques de apoyo logístico destinados a la Royal Navy.

Anunciado en enero, el contrato con el Ministerio de Defensa británico contempla tres naves que operará la Real Flota Auxiliar (RFA) para abastecer en alta mar al Grupo del Portaaviones británico con municiones, repuestos, alimentos y otros suministros esenciales.

En el programa participan los astilleros de Navantia UK en Appledore (suroeste de Inglaterra) y Harland & Wolff, en colaboración con las instalaciones españolas del grupo, principalmente Puerto Real (Cádiz) y, en menor medida, Ría de Ferrol (A Coruña).