El Ejército de EEUU desarrolla un nuevo vehículo de infantería ultraligero capaz de adaptarse a múltiples campos de batalla

El diseño se basa en tecnología comercial y un enfoque ágil, permitiendo poner en servicio las primeras unidades en apenas 24 meses.

La producción del ISV ha crecido hasta un objetivo de 11.582 unidades, impulsada por la demanda operativa y la validación de nuevas variantes.

El ISV permite transportar a nueve militares con su equipo, mejorando la movilidad y rapidez en despliegues tácticos.

El Ejército de EEUU ha desarrollado un nuevo vehículo de infantería ultraligero (ISV) adaptado a distintos escenarios bélicos.

Garantizar la movilidad de las tropas y del material logístico es fundamental para sostener cualquier despliegue militar. En pleno combate, los efectivos, sus pertrechos, la munición y los suministros requieren un traslado rápido e íntegro hacia sus posiciones, dado que cualquier pérdida o retraso compromete de forma crítica el éxito operativo.

Durante muchos años, vehículos como el Humvee garantizaron esta capacidad al Ejército de Estados Unidos (US Army). Sin embargo, las dinámicas bélicas actuales exigen una evolución constante y, en determinados escenarios, la envergadura y el peso de estas plataformas convencionales dificultan las maniobras ágiles.

Ante esta limitación operativa, el US Army ha impulsado el desarrollo del denominado Vehículo de Pelotón de Infantería (ISV, por sus siglas en inglés), una alternativa táctica ultraligera con espacio para nueve militares y todo su equipo reglamentario.

La concepción de este transporte no obedeció a esquemas teóricos, sino al aprendizaje directo extraído de la experiencia de los propios militares en el terreno, según han destacado desde la fuerza. "Estamos sumamente orgullosos de este programa y de lo que hemos logrado en tan poco tiempo", ha declarado Susan Fung, subdirectora del proyecto en PAE Maneuver Ground.

"En este entorno de alto riesgo de la guerra moderna, jugar a lo seguro es a menudo lo más peligroso que un líder puede hacer en décadas", ha afirmado Fung.

Nuevo vehículo ultraligero de EEUU US Army

Para el desarrollo del nuevo vehículo se ha aprovechado la tecnología comercial disponible. Esta decisión ha permitido evolucionar el diseño mediante un flujo continuo de observaciones directas de los usuarios a través de la iniciativa Transformación en Contacto (TIC).

"La adquisición de material de defensa tradicional ha priorizado sus procesos burocráticos y su mentalidad de cero defectos por encima de la velocidad, y aunque bien intencionada, esa estrategia a menudo significaba que nuestros soldados tenían que esperar bastante para que las capacidades críticas llegaran al campo de batalla", ha asegurado Fung.

En 2019, la meta inicial contemplaba la fabricación de 649 unidades. No obstante, las pruebas tácticas y la evaluación directa de las unidades modificaron drásticamente las previsiones operativas. "Esto dio lugar a un crecimiento explosivo impulsado enteramente por la demanda operativa", ha explicado.

Así, la proyección de la flota pasó a 900 unidades a principios de 2021 y, tras dos ajustes sucesivos, alcanzó los 2.593 vehículos. Más adelante, en 2025, la validación de la variante de carga y servicios impulsó una nueva expansión de las compras, elevando la cifra a 5.733 unidades, en distintas versiones.

Nuevo vehículo ultraligero de EEUU US Army

«En febrero de este año, el Ejército estableció el objetivo actual de adquisición en 11.582 vehículos", ha detallado Fung.

Por su parte, John Hufstedler, director de producto de vehículos de movilidad terrestre en PAE Maneuver Ground, ha subrayado que no perder de vista el propósito primordial de la plataforma resultó determinante a lo largo de todo el proceso técnico.

"Desde el principio, el ISV tuvo éxito gracias a su enfoque preciso. Algunos requisitos clave eran la transportabilidad, la movilidad, la capacidad de carga útil y la resistencia a la ampliación de los requisitos", ha afirmado.

"Cada vez que alguien quería añadir una radio con claves encriptadas o instalar otro equipo encriptado en la plataforma, los superiores simplemente no lo aprobaban. Y eso permitió que el vehículo se mantuviera enfocado y fiel a su misión".

Los cauces habituales del sector público suelen involucrar especificaciones técnicas complejas, amplios periodos de validación gubernamental y fases secuenciales que se prolongan entre cuatro y diez años, lo que deriva con frecuencia en desviaciones presupuestarias y obsolescencia prematura.

En contraposición, el desarrollo del ISV apostó por compras ágiles sobre modelos comerciales existentes con adaptaciones mínimas para el servicio militar, logrando equipar a la primera unidad en un plazo de apenas 24 meses.