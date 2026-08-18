La vasca Virtualware entra en el sector de defensa de Reino Unido con la compra del 100% de la británica Virtalis

Las claves

Las claves Generado con IA Virtualware adquiere el 100% de la británica Virtalis, especializada en software de realidad virtual para defensa y grandes corporaciones. La operación dará lugar a un grupo con 10 millones de euros de facturación y 2,5 millones de EBITDA estimados para 2026. La compra se financiará en un 70% con deuda y un 30% con caja propia, sin diluir la participación de los accionistas. Virtalis cuenta entre sus clientes con empresas como BAE Systems, Thales, Lockheed Martin y Ford, y emplea a 19 personas.

La compañía de realidad virtual vasca Virtualware ha firmado un acuerdo para adquirir la compañía británica Virtalis, vinculada al sector de la defensa de Reino Unido.

La operación, que abarca el 100% de Virtalis Holding, dará lugar a un grupo con 10 millones de euros de facturación y 2,5 millones de EBITDA.

A través de un comunicado, la empresa vasca, cotizada en Euronext, ha anunciado la firma para hacerse con la totalidad de esta compañía británica de software de realidad virtual y visualización inmersiva, con sede en Manchester.

Fundada en 2003, Virtalis está especializada en software de realidad virtual y visualización RT3D y su tecnología la utilizan BAE Systems, Blue Origin, Lam Research, Seaspan, Subsea 7, Vestas, Thales, Lockheed Martin y Ford.

La operación está sujeta a la aprobación de la Junta General Extraordinaria de Virtualware en un plazo de 30 días y el cierre de la operación está previsto para septiembre de 2026.

La operación fue autorizada en mayo de 2026 y la adquisición combina un pago fijo de 5 millones de euros en el momento del cierre y un componente variable ligado a los resultados operativos de Virtalis en 2026 y 2027.

La operación se financiará con deuda comercial y caja propia en una proporción 70/30, sin dilución para los accionistas.

Dimensiones

En un proforma estimado sobre los datos proyectados para el año natural 2026, el grupo combinado alcanza 10 millones de euros de facturación y 2,5 millones de EBITDA, aproximadamente el doble de las cifras actuales de Virtualware.

En su ejercicio fiscal 2026, cerrado en junio, Virtalis registró una facturación preliminar de 4 millones de euros, un EBITDA reportado de 1,3 millones y 19 empleados.